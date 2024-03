Ohne Bügeleisen: Mit diesen Tricks bekommen Sie Ihre Kleidung faltenfrei

Auch ohne Bügeleisen können Hemden, Blusen und Co. faltenfrei gemacht werden. Mit diesen Tricks brauchen Sie in Zukunft gar kein Bügeleisen mehr.

Ein wichtiger Termin steht an, für den Sie Ihre Kleidung so richtig gut in Schuss bringen möchten? In manchen Situationen hat man jedoch kein Bügeleisen zur Hand. Die gute Nachricht: Auch ohne Bügeleisen gibt es genügend Möglichkeiten, die Kleidung faltenfrei zu bekommen.

Mit diesen Tricks bekommen Sie Ihre Kleidung faltenfrei

Eiswürfel in den Trockner geben

Geben Sie dafür die faltige Wäsche und eine Handvoll Eiswürfel in den Wäschetrockner und lassen Sie die Maschine auf mittlerer Stufe etwa 15 Minuten laufen. Die Mischung aus Kälte und Wärme sorgt für ausreichend Wasserdampf, der die Wäsche glättet. Wichtig ist es, die Kleidung direkt danach aus dem Trockner zu holen, ehe neue Falten entstehen könnten.

Mit dem Föhn bügeln

Noch einfacher und schneller geht es mit dem Föhn. Hierzu das Kleidungsstück leicht mit Wasser befeuchten und anschließend von außen und innen trockenföhnen. Im Nu lässt die warme Luft die Falten verschwinden.

Bügeln in der Dusche

Der Dampf im Bad kann helfen, Falten zu reduzieren und einige Falten verschwinden zu lassen. Hängen Sie dafür vor dem Duschen das zerknitterte Kleidungsstück in der Nähe der Dusche auf und drehen Sie heißes Wasser auf. Nach etwa fünfzehn Minuten das Kleidungsstück vom Bügel nehmen, ausschütteln und fertig.

Kochtopf zum Bügeleisen umfunktionieren

Ähnlich wie bei der Dusche kann auch in diesem Fall der Wasserdampf genutzt werden. Erhitzen Sie das Wasser in einem Topf oder einem Wasserkocher und halten Sie die Öffnung, sobald das Wasser kocht und Wasserdampf entsteht, etwa 30 cm entfernt auf die Falten des Kleidungsstücks. Schon sind die Falten verschwunden!

Mit dem Glätteisen bügeln

Die Hitze des Glätteisens sorgt nicht nur für eine tolle Frisur, sie kann auch zerknitterte Kleidung glätten. Das Glätteisen eignet sich ideal für Stellen, die etwas unhandlich zu bügeln sind, wie beispielsweise Kragen und Ärmel. Doch bei dieser Methode ist Vorsicht geboten: Wird das Glätteisen zu heiß, riskieren Sie Brandlöcher in Ihrer Kleidung.