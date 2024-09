× Unerwartete Herbstgäste: So werden Sie Wanzen in der Wohnung los

Der Herbst bringt nicht nur bunte Blätter und kühlere Temperaturen, sondern auch ungebetene Gäste in unsere Wohnungen: Wanzen. Doch keine Sorge, denn es gibt wirksame Methoden, um sie loszuwerden und langfristig fernzuhalten.

Besonders im Herbst suchen die kleinen Insekten Schutz vor der Kälte und dringen häufig in Häuser und Wohnungen ein. Dort legen die Stinkwanzen gerne ihre Eier ab und nisten sich ein. Die kleinen Krabbler sind zwar nicht gefährlich, sie versprühen aber bei Gefahr oder in einer Stresssituation einen unangenehmen Geruch, den man für die nächsten Tage auch nicht so leicht aus der Wohnung bekommt. Mit einigen gezielten Maßnahmen können Sie die ungebetenen Gäste fernhalten oder sie schnell und effektiv wieder loswerden.

Stinkwanzen vertreiben: Die besten Tricks

© Getty Images ×

Wenn Wanzen den Weg in Ihre Wohnung gefunden haben, gibt es eine Vielzahl natürlicher Mittel, um sie wieder loszuwerden.

Essig-Wasser-Lösung

Eine Mischung aus Essig und Wasser (1:1) kann auf Wanzen gesprüht werden. Dies vertreibt sie schnell und auf natürliche Weise. Ein paar Spritzer auf Tür- und Fensterrahmen können auch vorbeugend gegen neue Eindringlinge wirken. Auf chemische Insektizide sollten Sie dagegen lieber verzichten, um Haustiere und Kinder nicht zu gefährden.

Vorsichtig entfernen

Die beste Lösung ist es, die Tiere mit einem weichen Handbesen zusammenzukehren und ins Freie zu bringen. Doch die Wanzen können fliegen, deshalb empfiehlt es sich, die Störenfriede auf ein Blatt Papier zu locken und ein Glas darüber zu stülpen. Vermeiden Sie es unbedingt, Wanzen zu zerdrücken. Sie setzen dabei ein übelriechendes Sekret frei, das schwer zu entfernen ist und sogar andere Wanzen anziehen kann.

Lieber nicht einsaugen

Befinden sich die Stinkwanzen an unzugänglichen Stellen kann ein Staubsauger Abhilfe schaffen. Dann sollten Sie allerdings umgehend den Staubsaugerbeutel entsorgen, da die Insekten sonst einen unangenehmen Geruch verbreiten können. Darum sollten Sie Weberknechte auch nicht einsaugen.

Wanzen präventiv fernhalten: So geht‘s

Der beste Weg, Wanzen loszuwerden, ist sie gar nicht erst hereinzulassen. Dafür sollten Sie Ihr Zuhause gut abdichten. Halten Sie die Türen und Fenster möglichst geschlossen und installieren Sie Dichtungen an Fenstern und Türen. Selbst kleine Ritzen sind für Wanzen ausreichend, um hineinzukommen.

Auch ein Fliegengitter hilft, um die Plagegeister fernzuhalten. Fliegengitter sind eine einfache und effektive Barriere, um nicht nur Wanzen, sondern auch andere Insekten fernzuhalten. Da Wanzen von Licht angezogen werden, sollten Sie abends beim Stoßlüften das Licht besser ausschalten. Zusätzlich sollten Sie offenes Obst vermeiden, da es Stinkwanzen als Futterquelle dient.