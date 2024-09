Herbstputz: So vermeiden Sie die häufigsten Fehler beim Fenster putzen

Fensterputzen ist eine Aufgabe, die viele von uns gerne aufschieben. Wenn dann noch lästige Streifen zurückbleiben, kann es schnell zu Frust kommen. Folgende Fehler sollten Sie deshalb unbedingt vermeiden.

Der Herbst steht vor der Tür und mit ihm die perfekte Gelegenheit für einen gründlichen Herbstputz. Doch während die Blätter draußen langsam ihre Farben wechseln, können wir drinnen oft einen unschönen Anblick erleben: schmutzige Fenster, die nach dem Sommer eine gründliche Reinigung benötigen. Mit einigen einfachen Tipps und der richtigen Technik kann man die häufigsten Fehler beim Fensterputzen vermeiden und sich über streifenfreie, strahlende Fenster freuen.

Fehler 1: Fenster an der falschen Tageszeit reinigen

Viele Menschen neigen dazu, ihre Fenster bei direkter Sonneneinstrahlung zu putzen. Das führt allerdings dazu, dass der Reiniger schneller trocknet und unschöne Schlieren hinterlässt. Planen Sie das Fensterputzen deshalb an einem bewölkten Tag oder in den frühen Morgenstunden, wenn die Sonne nicht direkt auf die Fenster scheint. So hat der Reiniger mehr Zeit, gleichmäßig abzulaufen.

Fehler 2: Zuerst die Fenster reinigen

Bevor Sie die Fenster putzen, kommt der Fensterrahmen dran. Sonst kann es passieren, dass der Schmutz beim Reiben aufs Glas gelangt. Grobe Verschmutzungen, wie zum Beispiel eingetrockneten Vogelmist, lassen sich vorsichtig mit einem Glas-Schaber entfernen.

Fehler 3: Falsche Technik beim Wischen

Eine der häufigsten Fehler ist die falsche Technik beim Wischen. Viele Menschen wischen in zufälligen Bewegungen oder verwenden zu viel Druck. Wischen Sie lieber in einem Zickzack-Muster von oben nach unten. Dies hilft, Streifen zu vermeiden und sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Reinigers. Verwenden Sie nicht zu viel Druck, um das Glas nicht zu beschädigen oder die Gummilippe des Wischers zu verschleißen.

Fehler 4: Wasser auf dem Fenster trocknen lassen

Wer die Fenster nicht richtig abtrocknet, riskiert ebenfalls unschöne Wasserflecken und Streifen. Nutzen Sie ein trockenes, sauberes Mikrofasertuch oder einen Fensterabzieher, um das Glas nach der Reinigung gründlich zu trocknen. Achten Sie darauf, alle Ränder und Ecken zu bearbeiten, um Wasserflecken zu vermeiden.

Fehler 5: Zeitungspapier verwenden

Ein altbewährter Tipp ist es, die Fenster mit Zeitungpapier zu putzen. Das sollten Sie jedoch vermeiden, denn die Druckerschwärze kann schwarze Spuren hinterlassen. Verwenden Sie stattdessen ein Mikrofasertuch oder ein spezielles Fensterputztuch. Diese Materialien sind darauf ausgelegt, Glas effizient zu reinigen und hinterlassen keine Rückstände.