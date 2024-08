Ekel-Alarm: Diesen versteckten Teil der Waschmaschine vergessen wir alle zu putzen

Waschmaschinen leisten in unseren Haushalten gute Dienste. Damit uns der Alltagshelfer auch viele Jahre erhalten bleibt, muss er regelmäßig gereinigt werden. Doch eine wichtige Stelle haben Sie garantiert immer übersehen.

Wenige Haushaltsgeräte erleichtern unseren Alltag so sehr wie die Waschmaschine. Zwar sorgt sie dafür, dass unsere Wäsche sauber wird, doch auch sie selbst benötigt ein wenig Aufmerksamkeit, um einwandfrei zu funktionieren. Denn beim Waschen der Wäsche setzen sich Rückstände von Waschmittel, Haaren, Fusseln und Co. an Teilen fest oder lagern sich in versteckten Winkeln ab. Einen wichtigen Teil haben Sie beim Reinigen wahrscheinlich noch nie beachtet.



Diesen versteckten Teil der Waschmaschine vergessen wir häufig zu reinigen

Es ist bekannt, dass man den vorderen Teil der Waschmaschine, die Dichtung und den Filter regelmäßig reinigen muss. Doch haben Sie gewusst, dass Sie auch das Innere der Trommel reinigen sollten? Auf TikTok schockierte eine junge Mutter jetzt ihre Fans, als sie ein bisher wenig bekanntes Waschmaschinenteil enthüllt, das regelmäßig gereinigt werden soll. In dem Video wies Alana auf das Teil hin, das das Wasser zum Schleudern bringt und fragte, ob ihre Follower wüssten, was das überhaupt ist.



Während 18 Prozent ihrer Follower wussten, was ein Leitblech ist, wussten 99 Prozent von ihnen nicht, dass es gereinigt werden muss. Als sie die Platte entfernte, machte Alana eine ekelhafte Entdeckung: Sehr viel Schmutz hat sich im Inneren der Platten abgesammelt. Um den Dreck zu beseitigen, griff sie zu einer alten Zahnbürste und schrubbte die Ecken sauber. Die anderen Teile ließ Alana in einer Mischung aus Seife und warmem Wasser einweichen. Anschließend ließ sie die Waschmaschine einen Zyklus laufen.

Platten lassen sich nicht immer entfernen

Bei vielen Waschmaschinen ist dieser Teil der Waschmaschine jedoch fest verbaut und kann nicht geöffnet werden. Demnach müssen Sie sich um die Reinigung also keine Gedanken machen. Trotzdem sollten Sie Ihre Waschmaschine regelmäßig reinigen, um üble Gerüche und Bakterien zu vermeiden. Folgende Stellen werden auch häufig vergessen.

Waschmaschine reinigen: So geht‘s

Der Filter

Einer der wichtigsten Teile, der regelmäßig gereinigt werden muss, ist der Waschmaschinenfilter. Sonst kann es zu unangenehmen Gerüchen oder schlechter Maschinenleistung kommen. Nehmen Sie für die Reinigung den Filter heraus und spülen Sie diesen unter heißem Wasser aus. Entfernen Sie auch alle Partikel und Ablagerungen mit einer alten Zahnbürste. Während der Filter trocknet, reinigen Sie die Innenseite des Gehäuses, in der sich der Filter befindet, mit einem feuchten Tuch.

Die Gummidichtung

Die Gummidichtung ist oft die Brutstätte für die schlechten Gerüche, denn dort sammelt sich gerne ein wenig Wasser. Dieses können Sie ganz einfach mit einem Tuch aufsaugen und wegwischen. Für die hygienische Reinigung können Sie anschließend eine Mischung aus Zitronensäure und Wasser verwenden.

Die Waschmittelfach

Entfernen Sie zunächst die Waschmittelschublade aus der Waschmaschine und spülen Sie sie mit lauwarmem Wasser aus, um grobe Verschmutzungen und Waschmittelreste abzuwaschen. Mit einer alten Zahnbürste, Wasser und Essig können Sie im Anschluss Kalkablagerungen entfernen und das Fach sauber schrubben.