× Wohnen wie im Hotel: So holen Sie sich das 5-Sterne Feeling nachhause

Eine Nacht in einem tollen Hotel – es gibt kaum etwas Schöneres. Nicht zuletzt, weil viele Hotels beim Einrichten auf eine persönliche Note setzen. Design-Experten verraten die besten Tipps, um Ihre vier Wände im Hotel-Chic einzurichten.

Luxushotels werden von den besten Innenarchitekten der Welt gestaltet und schaffen meist eine einzigartige, luxuriöse und angenehme Atmosphäre. Das Innendesign spiegelt dabei stets den unverwechselbaren Charakter der Hotels wider - sei es verspielt und farbenfroh, modern und minimalistisch oder kühn und hell. Warum nicht gleich das 5-Sterne Feeling mit nachhause nehmen und täglich im Hotel "Home" einchecken?

Für alle, die auf der Suche nach inspirierenden Ideen für die eigenen vier Wände sind, sind hier fünf Design-Tipps von renommierten Boutique-Hotels:

Torralbenc, Menorca: Neutrale Farbpaletten

© Torralbenc ×

Um der Hektik des Alltags entgegenzuwirken, empfiehlt das erste Luxus-Boutique-Hotel auf Menorca, sich an eine neutrale Farbpalette zu halten. Beige- und Cremetöne, sanftes Grau, Weiß und gedämpftes Grün schaffen ein ruhiges und einladendes Ambiente, fast so harmonisch wie die Landschaft Menorcas. Dieser minimalistische Designstil fördert Achtsamkeit und Entschleunigung und schafft ein Gleichgewicht zwischen Schlichtheit und Stil. Und das Beste daran: Neutrale Farben sind zeitlos und beständig, so dass keine Sorgen darüber entstehen, dass der Raum im nächsten Jahr aus der Mode kommt.

La Zambra, Andalusien: Stimmungsvolle Lampen

© La Zambra ×

Die Beleuchtung bestimmt die Stimmung eines jeden Raumes - zu hell und es wirkt klinisch, zu dunkel und die Stimmung wird trist. Das Luxus-Resort in Andalusien spielt gerne mit unterschiedlichen Lampentypen, um die passende Stimmung in verschiedenen Räumen zu erzeugen - eine stehende Leselampe im Wohnzimmer, bunte Hängeleuchten über dem Esstisch oder Scones an der Flurwand. Sie schaffen nicht nur die richtige Beleuchtung für verschiedene Anlässe, sondern dienen auch als interessante Gestaltungselemente in jedem Raum. Wie in der Mode erleben bestimmte Retro-Trends aus den 80er Jahren auch in der Inneneinrichtung ein Comeback. Expertentipp: Flohmarkt-Besuche, um den ebenfalls wachsenden Trend zur Verwendung von Vintage-Möbeln und -Elementen zu nutzen und einzigartige Stücke zu finden.

Gecko Hotel & Beach Club, Formentera: Farbakzente

© Gecko Hotel & Beach Club ×

Während manche Designtrends viel Platz erfordern, zeigt das Boutique-Hotel auf Formentera, dass man alle Räume aufwerten kann, egal welche Größe sie haben. Die Einführung von Farbakzenten durch Accessoires wie Kissen, Kunstwerke oder Vasen verleiht einem einfarbigen Raum Ästhetik und Persönlichkeit, ohne ihn zu erdrücken. Das Beste daran ist, dass dieser Trend nicht unbedingt große Investitionen erfordert und mit neuen Trendfarben einfach ausgetauscht werden kann. Die Expertenregel für einen ausgewogenen Look lautet 60-30-10: 60 Prozent des Raums sollten in der Hauptfarbe gehalten sein, 30 Prozent in der Akzentfarbe. Wer noch einen Schritt weiter gehen möchte, sollte die verbleibenden 10 Prozent mit einer sekundären Akzentfarbe gestalten, die die Hauptfarbe unterstreicht.

Palacio Solecio, Málaga: Keine Scheu vor Mustern

© Palacio Solecio ×

Für die etwas Mutigeren: Die Einbindung eines Musters kann dazu beitragen, einem Raum ein visuelles 3D-Interesse zu verleihen. Ob ein interessanter Teppich, auffällige Fliesen oder eine markante Wand - es gibt viele Möglichkeiten, ein Muster einzusetzen. Das Boutique-Hotel Palacio Solecio in Málaga beweist, dass es nicht unbedingt verrückt oder besonders farbenfroh sein muss - selbst eine Zickzackfliese in einem eher neutralen Braungrau im Badezimmer kann einen Raum aufwerten.Aber aufgepasst: Wenn es um Muster geht, ist weniger mehr. Während ein Muster allein einen Raum beleben kann, können zu viele verschiedene Muster ein chaotisches und unausgewogenes Gefühl erzeugen.

Relais de Chambord, Loiretal: Bridgerton Vibes

© Relais de Chambord ×

Für alle Bridgerton-Fans bietet das Relais de Chambord die perfekte Design-Inspiration, um Schlossromantik in die eigenen vier Wände zu bringen. Die Zimmer des Boutique-Hotels sind vom nahe gelegenen Schloss Chambord, einem UNESCO-Kulturerbe, inspiriert und wurden mithilfe von Tapeten umgestaltet. Einst galten die Wandverkleidungen als altmodisch, doch jetzt erleben sie ein Comeback in der Innenarchitektur. Durch neue Drucktechniken entstehen aufregendere und modernere Muster denn je. Wandtapeten mit Motiven von Schlössern, Wäldern oder anderen malerischen Landschaften appellieren an unseren Sinn für Eskapismus und schaffen einen atmosphärischen und stimmungsvollen Raum. Für diejenigen, die einen dezenteren Look suchen, bieten schwarz-weiße oder sepiafarbene Tapetendesigns ebenso viel Dimension wie bunte und können mit jedem Farbschema kombiniert werden.