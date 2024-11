× Anya Taylor-Joy und Tiffany & Co. bringen die Festtage zum Funkeln

Die Schauspielerin modelt erneut für das Luxuslabel und stellt die neuen Schmuckstücke der Holiday-Kampagne vor.

Die Feiertage stehen vor der Tür, und die Suche nach den perfekten Geschenken hat begonnen. Wenn es um luxuriöse Überraschungen geht, sind die türkisblauen Boxen von Tiffany & Co. und ihre funkelnden Schätze Jahr für Jahr die erste Wahl. Für die diesjährige Weihnachtskampagne hält das Traditionshaus jedoch ein besonderes Highlight bereit: Anya Taylor-Joy bringt als Markenbotschafterin die ikonischen Schmuckkollektionen zum Funkeln und verleiht den Festtagen eine extra Portion Glamour.

Anya Taylor-Joy in neuer Holiday-Kampagne von Tiffany & Co.

© Tiffany & Co. / PR ×

In der Kampagne „With Love, Since 1837“ erkundet die Hollywood-Schauspielerin das glitzernde New York und verkörpert in den legendären Kollektionen Tiffany T, Tiffany HardWear, Tiffany Knot und Tiffany Lock den zeitlosen Stil der Marke. Der festliche Imagefilm und die Kampagnenbilder fangen die Magie der Saison ein und machen Lust auf funkelnde Accessoires, die jedes Fest zum Event machen. New York, die Geburtsstadt von Tiffany & Co., dient dafür als winterliche Kulisse für einen Look, der sowohl schick als auch mühelos cool ist.

© Tiffany & Co. / PR ×

Mit Anya Taylor-Joy als Gesicht der Kampagne läutet Tiffany & Co. die schönste Zeit des Jahres ein.

© Tiffany & Co. / PR ×

Ob als zeitloses Geschenk unterm Weihnachtsbaum oder als Statement-Piece zum Party-Look: Die ikonischen Designs von Tiffany sind die ultimativen Festtags-Highlights.