× Gotham Awards 2024: So glamourös läuten die Stars die Award-Saison ein

In New York sind zum 34. Mal die „Gotham Awards” vergeben worden. Sie gelten auch als der glamouröse Auftakt der diesjährigen Preisverleihungssaison. Die Veranstaltung lockte Hollywood-Größen wie Angelina Jolie, Zendaya und Co. auf den roten Teppich, die vor den Fotografen um die Wette funkelten.

Am Montagabend verwandelte sich das legendäre Cipriani Wall Street in New York City in den glitzernden Mittelpunkt der Film- und Fernsehwelt: Die 2024 Gotham Awards wurden verliehen! Diese prestigeträchtige Veranstaltung feiert die herausragendsten Leistungen des Jahres und gilt als inoffizieller Startschuss für die kommende Preisverleihungssaison. Viele der Nominierten von heute Abend dürften sich schon im März bei den Oscars wiederfinden. Auf der hochkarätigen Gästeliste finden sich zahlreiche A-Lister, darunter Demi Moore, Saoirse Ronan, Zendaya, Angelina Jolie und viele mehr.

Strahlender Auftritt von Pamela Anderson

Pamela Anderson sorgte mit ihrem glamourösen Auftritt auf dem roten Teppich für Aufsehen. Die ehemalige „Baywatch“-Schauspielerin wählte ein trägerloses buttergelbes Kleid, das durch eine auffällige, elegante Schleife am Rücken betont wurde. Bei den Accessoires hielt sich die 57-Jährige zurück: Statt funkelnder Diamanten entschied sie sich für dezenten Schmuck, trug ihr Haar locker und ihren mittlerweile ikonischen No-Make-up-Look.

Im Gespräch mit „People" erklärte Anderson ihre bewusste Entscheidung für einen natürlichen Look abseits des Rampenlichts. „Es hat eine Zeit und einen Ort,“ sagte sie und fügte hinzu: „In meinem Privatleben macht es für mich einfach keinen Sinn.“ Für ihre Rolle in The Last Showgirl, für die sie an diesem Abend nominiert war, ist sie jedoch mit Make-up zu sehen. Trotz ihres aktuellen ungeschminkten Lebensstils genießt Pamela es, sich für besondere Gelegenheiten oder Rollen in Szene zu setzen.

Zendaya beeindruckt mit zeitloser Eleganz

Zendaya präsentierte sich bei den diesjährigen Gotham Awards in ihrer gewohnt beeindruckenden Eleganz. Für den Abend, bei dem ihr Film „Challengers“ in der Kategorie „Bester Spielfilm“ nominiert war, wählte die Schauspielerin ein schlichtes und stilvolles Ensemble. Sie glänzte in einem weißen Etuikleid mit Neckholder-Ausschnitt und offenem Rücken von Louis Vuitton, das perfekt in edlem „Tennisweiß“ den sportlich-eleganten Charakter ihres Films aufgriff. Ihre Haare trug sie elegant hochgesteckt und vervollständigte ihren Look mit dezenten Accessoires.

Nicole Kidman wird zum Hingucker

Alle Augen auf dem roten Teppich waren auf Nicole Kidman gerichtet, die für ihre herausragende Rolle in „Babygirl“ nominiert war. Die Schauspielerin trug bei der Veranstaltung ein handbemaltes Blumenkleid von Dolce & Gabbana aus der Herbst/Winter-Kollektion 1998 des Labels. Sie kombinierte den von Jason Bolden entworfenen Look mit schlichten schwarzen Pumps und dezentem Schmuck.

Kidman hatte auch ein passendes 90er-Jahre-Make-up mit einem weinfarbenen Lippenstift, braunen Smokey Eyes und einem Mittelscheitel.

Glanz und Glamour am roten Teppich

Auch viele weitere Stars wie Angelina Jolie, Demi Moore und Zoë Kravitz posierten in glamourösen Roben vor den Fotografen.

Der perfekte Startschuss für die Award-Saison!