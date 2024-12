Fashion war auch 2024 Kunst, Ausdruck und, natürlich, Provokation. Doch nicht jedes Outfit, das auf dem roten Teppich landete, verdiente tosenden Applaus – manchmal regierte schlicht das kollektive Kopfschütteln. Hier sind die denkwürdigsten Mode-Unfälle und Aufreger-Looks des Jahres:

Nicht jeder Red-Carpet-Look ist ein Volltreffer – das haben diese Stars im vergangenen Jahr eindrucksvoll bewiesen. Einen bleibenden Eindruck haben sie definitiv hinterlassen – schade nur, dass er nicht unbedingt immer positiv war.

Red Carpet: Das waren die schlimmsten Looks 2024

Miley Cyrus hatte Anfang des Jahres bei den Grammys schon eine steile Vorlage geliefert: ein 80s-Glam-meets-Sicherheitsnadel-Projekt von Maison Margiela. Das Kleid, komplett aus Sicherheitsnadeln gefertigt, war eigentlich eine coole Idee – und war auf jeden Fall einprägsam. Aber mal ehrlich - Der Wow-Faktor an diesem Look? Leider der Frisuren-Unfall, der ihr ultimative Dolly Parton Vibes verliehen hat. © Getty Images

Erika Alexander schien bei der Oscar-Verleihung 2024 auf der Suche nach der Grenze zwischen Haute Couture und Hobbybasteln gewesen zu sein. Ihr Kleid – ein chaotisches Arrangement aus halbtransparenten Stoffbahnen und Hochzeitskleid – sah aus wie ein DIY-Projekt, das mit Heißkleber aus dem Ruder lief. Eine künstlerische Vision? Vielleicht. Eine Red Carpet Katastrophe? Leider.

© Getty Images ×

Wer sagt The Rock eigentlich, dass er seine glänzenden Anzüge so weit hinten im Kleiderschrank verstecken soll, dass er sie nie wieder findet? Sie passen ihm einfach nicht – und sehen weder elegant aus, noch vermitteln sie irgendeinen anderen Eindruck von Stil. Es wirkt eher, als hätte er einen Anzug aus einem alten Disco-Film aufgegriffen.



© Getty Images ×

Die Farbe steht dir super, liebe Ariana Grande, aber die Schleppe – ist das deine Daunendecke? So kalt war es doch sicherlich nicht an dem Abend der Oscars, oder etwa doch?



© Getty Images ×

Wir lieben Billie Eilish, aber dieses Outfit erinnert leider zu sehr an eine Schuluniform – auch wenn es Chanel ist. Das macht es nicht besser. Für eine andere Gelegenheit, klar, warum nicht? Aber doch nicht auf dem Red Carpet bei den Oscars, liebe Billie.



© Getty Images ×

Surprise, surprise – Emily Ratajkowski hatte mal wieder ein Naked Dress an. Wer hätte es gedacht?! Ist ja nicht so, als würde sie auf fast jedem Red Carpet in so einem Outfit auftauchen. Und diesmal war es bei der Met Gala, was das Ganze mit ‚Garden of Time‘ zu tun hatte, kann uns wohl niemand beantworten. Emily, es gibt noch andere Kleider, die dir genauso wunderbar stehen würden.



© Getty Images ×

Doja Cat hat die Met Gala offensichtlich mit dem nächsten Wet-T-Shirt-Contest verwechselt. Die tiefere Bedeutung hinter dem T-Shirt, das laut Doja aus der ‚Blume‘ der Baumwolle ist und deshalb ideal zum Met Gala-Motto ‚The Garden of Time‘ passt, finden wir jetzt nicht sonderlich tiefgründig. Eine Erklärung, die wir viel interessanter gefunden hätten: Wie wäre es, wenn das T-Shirt als Symbol für den modischen Überkonsum stünde, der die Erde – oder besser gesagt ‚den Garten‘ – zerstört? Das wäre doch mal ein Statement!



© Getty Images ×

Normalerweise sind wir riesige Lil Nas X Fans, aber diesen Look der VMAs verstehen wir einfach nicht. Das müssen wir jetzt einfach mal so stehen lassen.



© Getty Images ×

Katy Perry, sind das etwa zerrissene Handtücher? Der Rock – so viele Fäden, wir sind gleichzeitig verwirrt und fasziniert. Was soll uns dieser Look sagen? Ein mutiger Versuch, aber ob das wirklich funktioniert, wir wissen ja nicht.



© Getty Images ×

Dieser BH/Bustier – sehr interessant, sehr interessant. In allen Ehren, aber wenn das die Red-Carpet-Version von Hochzeit darstellen soll, dann hat Addison Rae wohl zu tief in die Minimalismus-Kiste gegriffen.



© Getty Images ×

Dass Julia Fox immer wieder für Fashion-Aufreger sorgt, wissen wir längst. Deshalb darf sie in dieser Liste natürlich nicht fehlen. Es ist inzwischen praktisch zu ihrem Markenzeichen geworden, also lassen wir ihre Looks einfach mal unkommentiert stehen.

Julia Fox 1/3

2/3

3/3 © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Hier gibt es schließlich genug Raum für Interpretationen .