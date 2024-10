× Vollmond am 17. Oktober: Emotionale Herausforderung für drei Sternzeichen

Neumond und Sonnenfinsternis im Oktober 2024: Das sollten Sie jetzt beachten Am 2. Oktober 2024, gegen 20.48 Uhr, steht ein Neumond im Zeichen Waage am Himmel. Wir verraten, was Sie tun und besser lassen sollten, um die Energie der karmischen Mondphase am besten zu nutzen.