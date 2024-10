Vollmond am 17.Oktober: Drei Sternzeichen profitieren vom größten Supermond des Jahres

Am 17. Oktober 2024 steht gegen 13.26 Uhr der größte "Supermond" des Jahres am Himmel.

Bald leuchtet wieder ein besonders heller Mond am Nachthimmel. Der "Supermond" am 17. Oktober ist fast 30.000 Kilometer näher an der Erde, als der Mond im Durchschnitt entfernt ist. Genauso groß ist auch seine Wirkung auf drei bestimmte Sternzeichen. Während die Sonne in der Waage steht, ist der volle Mond im Zeichen des Widders, und das alleine macht ihn ganz schön impulsiv und explosiv. Beim Vollmond im Widder geht es um Dramatik. Wir verraten, auf wen das besondere Himmelsereignis viel Einfluss hat.

17. Oktober: Vollmond im Zeichen Widder

Auch bei diesem Vollmond bleibt das Thema "Tod und Wiedergeburt", sprich: Das Alte loslassen und etwas Neues hervorbringen. Der "Supermond" im Widder ist sehr kraftvoll. Dabei könne sich die Energie des Widders, die bereits sehr feurig ist, sogar explosiv anfühlen. Es könne also gut sein, dass Sie schneller wütend werden. Bereiten Sie sich also auf mögliche Konfliktpunkte in Ihrer Beziehung, Familie, Arbeit oder auch im Straßenverkehr vor. Achtung vor allzu impulsiven Handlungen. Zählen Sie ein paarmal bis zehn, atmen Sie tief durch oder gehen Sie spazieren, bevor Sie reagieren oder agieren.

Den größten Einfluss hat der Vollmond allerdings diesmal auf die Feuerzeichen: Widder, Löwe und Schütze:

So beeinflusst der Supermond das Sternzeichen Widder

Als Zeichen dieses Vollmonds spürt der Widder die Kraft des Mondes am stärksten. Alte Unsicherheiten lösen sich auf, und es gibt eine neue Chance, Herzensangelegenheiten anzusprechen. Singles können sich auf leidenschaftliche Begegnungen freuen, während Paare das Feuer ihrer Beziehung neu entfachen.

So beeinflusst der Supermond das Sternzeichen Löwe

Auch das Feuerzeichen Löwe wird sich vom "Supermond" angezogen fühlen. Die kraftvolle Energie des Vollmonds schenkt Löwen ein unerschütterliches Selbstbewusstsein, das sie dazu ermutigt, große Schritte zu wagen. Überraschende romantische Entwicklungen stehen bevor – jetzt ist die Zeit, um die Initiative zu ergreifen.

So beeinflusst der Supermond das Sternzeichen Schütze

Für abenteuerlustige Schützen öffnet der "Supermond" neue Türen. Alte Hemmungen fallen ab, und Sie spüren den Drang, ehrliche Gespräche zu führen und neue Verbindungen einzugehen. Es wartet eine Zeit voller aufregender Erlebnisse.