× Neumond und Sonnenfinsternis im Oktober 2024: Das sollten Sie jetzt beachten

Am 2. Oktober 2024, gegen 20.48 Uhr, steht ein Neumond im Zeichen Waage am Himmel. Wir verraten, was Sie tun und besser lassen sollten, um die Energie der karmischen Mondphase am besten zu nutzen.

Mit dem Einzug des Herbstes öffnet sich auch ein spannendes astrologisches Kapitel, das bis Jahresende von bedeutenden kosmischen Ereignissen geprägt ist. Denn am 2. Oktober 2024 um 20:50 Uhr stehen uns nicht nur ein Neumond im Zeichen der Waage bevor, sondern auch eine ringförmige Sonnenfinsternis, die in Teilen Südamerikas und der Antarktis sichtbar sein wird. Diese Konstellation lädt uns ein, neue Perspektiven zu entdecken und frische Energie zu tanken. Neumonde sind bekanntlich Zeitpunkte für Neuanfänge, und dieser Neumond bietet uns die Möglichkeit, neue Wege zu beschreiten. Ein besonderes Augenmerk gilt aber auch dem neuen "Mond", den die Erde seit Ende September vorübergehend hat: dem Asteroiden "2024 PT5". Dieser Mini-Mond wird kurz nach der Tagundnachtgleiche und während der Finsternisse vorbeiziehen und wieder verschwinden, wenn Pluto im Zeichen Wassermann verweilt. Diese Konstellation symbolisiert perfektes kosmisches Timing und bringt neue Energien mit sich, die einen Wachwechsel und einen Richtungswechsel bewirken können – eine starke Schwingung, die noch lange nachhallen wird. Finsternisse gelten als Joker des Kosmos Finsternisse wirken wie die Joker des Himmels: Sie haben die Kraft, Ereignisse zu beschleunigen, schicksalhafte Begegnungen zu initiieren und Geheimnisse ans Licht zu bringen – oft mit erschütternden Auswirkungen. Diese Phasen können herausfordernd und holprig sein, doch sie bieten auch die Möglichkeit, unser Wachstum zu fördern und uns dabei zu helfen, den richtigen Weg einzuschlagen. Lesen Sie auch So wird Ihre Astro-Woche Ihr MADONNA-Horoskop (28.9. – 4.10.2024). Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne... © Getty Images × Mond im Zeichen der Waage Sowohl die Sonne als auch der Mond stehen während dem Himmels-Spektakel in der Waage, einem Zeichen, das für Balance, Werte und Kreativität steht. Die Waage setzt sich für Gerechtigkeit ein und ist ein kardinales Zeichen, das den Fokus auf Initiativen und Fortschritt legt. Dies ist der ideale Zeitpunkt, um Ideen und Überzeugungen in Einklang mit Taten zu bringen. Da es sich um eine Sonnenfinsternis handelt, könnte die Wahl, die Sie jetzt treffen, den Verlauf Ihrer Zukunft erheblich beeinflussen. © Getty Images × Kommunikation und Beziehungen im Fokus Merkur befindet sich ebenfalls in der Waage und beeinflusst unsere Kommunikationsweise. Es wird deutlich, dass die Art und Weise, wie wir etwas sagen, mindestens so wichtig ist wie der Inhalt. In der Waage betont Merkur den Wert von Diplomatie, Takt und Höflichkeit und fordert uns auf, die Kunst des Dialogs zu meistern. Dabei sollten wir jedoch darauf achten, nicht zu sehr auf Zustimmung bedacht zu sein und unsere eigenen Grenzen nicht aus den Augen zu verlieren. Diese Sonnenfinsternis betrifft vor allem Beziehungen – nicht nur romantische, sondern auch Freundschaften, Arbeitsverhältnisse und familiäre Bindungen. Die Waage ist das Zeichen der Partnerschaften. Da Sonne, Mond und Merkur in Konjunktion mit dem Südknoten des Schicksals stehen, ist es wichtig, Beziehungen jetzt genau zu beobachten. Diese Sonnenfinsternis kann wertvolle Einblicke in Beziehungsdynamiken geben. Dafür eignet sich der Neumond im Oktober 2024 besonders gut Das Unerwartete erwarten : Ob unerwartete Informationen oder überraschende Ereignisse – halten Sie sich offen für alles, was kommen mag.

Beziehungen beurteilen : Achten Sie darauf, wie Sie sich in Ihren engsten Bindungen fühlen und wie Sie auf zwischenmenschliche Herausforderungen reagieren. Überlegen Sie, wem Sie vertrauen können und wem nicht. Diese Sonnenfinsternis wird Ihnen viel über die Dynamik jeder Beziehung lehren und könnte Ihnen helfen, aus alten, ungesunden Mustern auszubrechen.

Taktgefühl : Lösen Sie Konflikte mit Anstand und Fairness.

Ordnung schaffen: Da die Waage von der Venus regiert wird, kann das Verschönern Ihrer Umgebung Ihren Wachstum in dieser Phase unterstützen. Schließlich ist es schwierig, inneren Frieden zu finden, wenn Sie von Chaos umgeben sind. Das sollten Sie um den Neumond im Oktober 2024 besser meiden Manifestieren : Normalerweise ist ein Neumond eine gute Zeit, um Absichten zu setzen. Bei einer Finsternis sind die Energien jedoch zu intensiv und unberechenbar. Stattdessen ist es ratsam, das Gesamtbild zu betrachten und herauszufinden, was Sie wirklich wollen.

Lästern: Halten Sie sich während dieser Finsternis von Gerüchten und Hörensagen fern. Dieser kosmische Moment bietet die perfekte Gelegenheit zur Selbstreflexion und zum Loslassen alter Lasten. Schließen Sie mit der Vergangenheit ab und wagen Sie einen Neuanfang!