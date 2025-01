Chinesisches Neujahr 2025: Wie das chinesische Horoskop Ihre Liebeschancen beeinflusst

Das chinesische Neujahr 2025 gehört der Schlange im Element Holz. Was das für Ihr Liebesleben bedeutet, verrät die Dating-App Tinder.

Manche achten auf Aussehen, andere auf Humor – doch für viele Singles spielt beim Dating das Sternzeichen eine entscheidende Rolle. Sternzeichen sind längst fester Bestandteil vieler Dating-Bios. Kein Wunder, denn laut Tinder lassen sich ganze 40 % der Singles von astrologischen Vorhersagen bei ihrer Partnersuche inspirieren.

Passend zum chinesischen Neujahr am 29. Januar wirft Tinder gemeinsam mit der Quantenheilerin Pearlyn Siew einen Blick auf die chinesischen Tierkreiszeichen – und verrät, was das Jahr der Schlange für das Liebesleben bereithält.

Gerade jetzt, während der Peak-Dating-Saison vom 1. Januar bis zum 14. Februar, können diese kosmischen Insights der perfekte Schlüssel sein, um die emotionale Verbindung zu vertiefen. Mit 20 % mehr Swipes, 15 % mehr Likes und 356 Matches pro Sekunde ist es der ideale Moment, die Sterne zu Rate zu ziehen und die eigenen Dating-Chancen maximal zu nutzen.

So beeinflusst das Chinesisches Neujahr 2025 Ihr Liebesleben

Schlange (1989, 2001)

Schlangen schlängeln sich 2025 charmant und bedacht durch die Romantik. Mit Frieden und Balance als Leitfaden lassen sie alte Zweifel los und schaffen Raum für tiefere, erfüllende Verbindungen. Dieses Jahr steht für Selbsterkenntnis und das Umarmen der eigenen Intuition – ein kraftvoller Neuanfang.

Pferd (1990, 2002)

Pferde galoppieren voller Selbstvertrauen ins neue Jahr. Sie nehmen sich Zeit, Vertrauen in romantischen Verbindungen aufzubauen, und meistern Herausforderungen durch klare Kommunikation. Mit einem natürlichen Antrieb für Fortschritt ist 2025 für sie das Jahr, Beziehungen auf die nächste Ebene zu heben.

Ziege (1991, 2003)

Ziegen erreichen 2025 neue emotionale Höhen, indem sie Geduld üben und ihre Verwundbarkeit annehmen. Sie erkennen, dass Authentizität der Schlüssel zu tiefen Verbindungen ist, und nutzen Konflikte als Chance für persönliches Wachstum und Verständnis in der Liebe.

Affe (1992, 2004)

Affen bringen 2025 eine spielerische Energie in die Romantik. Sie kombinieren Leichtigkeit mit Tiefe und schaffen es, bedeutungsvolle Verbindungen zu stärken. Dieses Jahr steht für Reflexion und das Ausprobieren neuer Möglichkeiten, um das Liebesleben aufzufrischen.

Hahn (1993, 2005)

Hähne lassen die ständige Suche nach Perfektion los und konzentrieren sich 2025 darauf, in der Liebe Gelassenheit zu finden. Sie schaffen es, ihre natürliche Selbstsicherheit zu stärken, während sie neue Verbindungen aufbauen – ohne Druck und mit mehr Offenheit für das Ungeplante.

Hund (1994, 2006)

Hunde finden 2025 Erfüllung, indem sie in der Liebe einen Gang runterschalten und Freude in den kleinen Momenten suchen. Sie reflektieren, was wirklich zählt, und erkennen, dass die besten Verbindungen durch Authentizität und Leichtigkeit entstehen.

Schwein (1995, 2007)

Schweine feiern 2025 die Liebe zu sich selbst und anderen. Nach Jahren der Anstrengung ist dies das Jahr, um Wertschätzung zu genießen und Zweifel loszulassen. Sie entdecken, dass wahre Stärke aus Selbstannahme und emotionaler Offenheit entsteht.

Ratte (1984, 1996)

Ratten suchen 2025 nach unkomplizierten, stabilen Verbindungen. Sie nutzen die Romantik als Spiegel für persönliche Entwicklung und balancieren ihre Beziehungen durch gegenseitige Unterstützung und Selbstreflexion aus.

Ochse (1985, 1997)

Ochsen lassen die ständige Kontrolle los und öffnen sich 2025 für authentische, erfüllende Verbindungen. Sie lernen, kleine Unvollkommenheiten zu akzeptieren, und entdecken dadurch eine neue Leichtigkeit in der Liebe.

Tiger (1986, 1998)

Tiger nehmen 2025 romantische Herausforderungen mit Geduld und Entschlossenheit an. Sie überdenken ihre Unabhängigkeit und setzen auf klare Kommunikation, um bedeutungsvolle Verbindungen zu schaffen. Dieses Jahr fordert sie auf, alte Muster loszulassen und offen für Neues zu sein.

Kaninchen (1987, 1999)

Kaninchen finden 2025 Harmonie in der Liebe. Sie setzen auf wertvolle Verbindungen und vermeiden Überforderung, indem sie bewusst langsamer machen. Dieses Jahr steht für ruhige, aber beständige Schritte hin zu einer tiefen, authentischen Partnerschaft.

Drache (1988, 2000)

Drachen navigieren 2025 mit Kraft und Durchhaltevermögen durch die Romantik. Sie lernen, Dankbarkeit zu praktizieren, und schaffen dadurch stärkere Verbindungen. Mit ihrer Entschlossenheit überwinden sie Herausforderungen und bauen Beziehungen auf, die Bestand haben.