× Handy durchsuchen: SO viele Österreicher überwachen ihren Partner

Eine neue Studie von Parship zeigt, wie Paare in Österreich mit dem Smartphone des Partners umgehen. Überraschend: Etwa die Hälfte kennt den PIN-Code des anderen.

Haben Sie Ihrem Partner schon mal nachspioniert? Hat der Partner sein Handy entsperrt auf dem Tisch liegen lassen, ist die Verlockung oft groß, einen kleinen Blick darauf bzw. hinein zu werfen. Hierzulande passiert das gar nicht so selten, wie eine aktuelle Befragung jetzt zeigt.

Laut Parship haben über die Hälfte (52 Prozent) aller Österreicher die Erlaubnis, das Handy des anderen jederzeit zu verwenden und 51 Prozent kennen sogar den PIN-Code bzw. das Entsperrmuster. Wird das Gegenüber angerufen, nehmen 12 Prozent der Befragten regelmäßig Anrufe entgegen. Jeder Zehnte hätte zwar Interesse an den Aktivitäten auf dem Handy des Liebsten, aber es ist tabu. Während jeder Dritte der Meinung ist, dass der uneingeschränkte Zugriff auf das Handy des anderen ein Zeichen von Vertrauen ist, bestätigt mehr als die Hälfte (54%) sich gar nicht dafür zu interessieren.

Junge checken regelmäßig Handy des Partners

Bei den Befragten unter 30-Jahren geben 16 Prozent an, die Standortdaten des anderen verfolgen zu können – mehr Männer als Frauen (18% vs. 14%). 14 Prozent werfen manchmal heimlich einen Blick auf das Handy des Liebsten um Nachrichten, Browserverlauf, Fotos oder Apps zu überprüfen, vor allem Frauen (17% vs. Männer 11%). Die männlichen Befragten zwischen 18 und 29 Jahren lesen am häufigsten die Nachrichten auf dem Handy ihrer Partnerinnen (16% vs. Frauen 11%). Ab 30 Jahren nimmt sowohl das Interesse am Handy des Partners als auch die Kenntnis von Passwörtern und Sperrmustern deutlich ab.

Paare sollten Intimsphäre besprechen

Parship-Psychologin Caroline Erb erklärt, dass "gegenseitiges Vertrauen und das Gefühl einer gewissen Sicherheit ganz wichtige Eckpfeiler innerhalb einer Beziehung" sind. Die Studie zeigt, dass Transparenz und eine bestimmte Erwartungshaltung, was das Teilen diverser Informationen am Handy betrifft, bei den Jungen eine viel größere Rolle spielt. Allerdings sollte jedes Paar, unabhängig vom Alter, individuell offen besprechen, wieviel Intimsphäre für jeden wichtig erscheint und wo die persönlichen Grenzen liegen. Letztlich geht es auch darum, auf welche Art und Weise man das Gefühl von Verlässlichkeit transportieren möchte.