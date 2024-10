× Family Shopping-Event MINI MARKT feiert Comeback!

Das größte Lifestyle-Event für Familie und Kinder kehrt am Freitag, 18. und Samstag, 19. Oktober wieder zurück in die Aula der Wissenschaft im 1. Wiener Gemeindebezirk.

Egal ob trendige Kindermode, stylisches Interieur oder spannende Dienstleistungen – beim MINI MARKT findet man auch dieses Jahr wieder alles, was das (Kinder)herz begehrt. Was 2015 als kleines Pop-up-Event begann, hat sich mittlerweile zu einer festen Größe im Familienkalender entwickelt. Heuer stellen 60 Aussteller aus ganz Europa auf fast 1.000 Quadratmetern den Kindereinzelhandel ins Rampenlicht.

© MINI MARKT ×

Das Event verbindet Inspiration, Shopping und Information an einem Ort und präsentiert Familien neue, innovative Unternehmen. Neben der großen Auswahl an Produkten wird auch ein umfangreiches Rahmenprogramm mit vielfältigen Unterhaltungsmöglichkeiten für Groß und Klein geboten. Während die Kleinsten an DIY Sessions und Workshops teilnehmen, können Eltern stressfrei shoppen, sich inspirieren lassen sowie wertvolle Tipps für den Alltag mit Baby und Kind sammeln.

© Jenia Symonds de Montfort ×

Als Unternehmerin und zweifache Mutter weiß MINI MARKT-Organisatorin Claudia Riha genau, worauf es ankommt. Seit sieben Jahren veranstaltet sie den MINI MARKT als „One-Mama-Show“ – mit einer klaren Vision: Den Einzelhandel stärken, indem sie eine Brücke zwischen innovativen Marken und den Familien von heute baut. Inspiriert von den Bedürfnissen ihrer eigenen Familie kuratiert Claudia Riha die HändlerInnen und Produkte sorgfältig.

© Jenia Symonds de Montfort ×

Das diesjährige Highlight ist der neue TravelKidz Bereich, der sich auf das Thema Familienurlaub fokussiert. Hier erhalten Eltern wertvolle Unterstützung und Orientierung für das Reisen mit Kindern – von familienfreundlichen Hotels über kinderfreundliche Aktivitäten bis hin zu passender Ausstattung. TravelKidz bietet maßgeschneiderte Angebote und hilfreiche Tipps, damit Familien ihre Reisen entspannt planen und unvergessliche Erlebnisse genießen können.

© Jenia Symonds de Montfort ×

Hardfacts:

18. - 19. Oktober 2024, 10 - 18 Uhr

Aula der Wissenschaften

Wollzeile 27a

1010 Wien (barrierefreier Zugang)

Online VVK Tickets: myminimarkt.at/tickets

Das Shopping-Event rund um das Thema Baby, Kind und Familie sollten Sie nicht verpassen!