Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
Hochpreisige Autos
© GettyImages ByoungJoo

560.000 Euro Schaden

Betrüger täuschte Zahlung von Luxusautos vor und verkaufte diese weiter

23.10.25, 10:47
Teilen

Wiener eignete sich hochpreisige Fahrzeuge durch Betrug an und verkaufte sie dann weiter - Festnahme. 

Wien/NÖ. Die Polizei nahm vor zwei Wochen in Wien einen 28-Jährigen fest. Der Wiener soll mit hochpreisigen Autos gehandelt haben, die er sich selbst durch Betrug angeeignet hatte. Er soll dadurch einen Schaden von 580.000 Euro verursacht haben. Seine Opfer fand er in Salzburg (Flachgau und Pinzgau), in Wien-Leopoldstadt und Landstraße und in den Bezirken Graz-Umgebung, Baden, Mödling und Wels-Land.

Am 9. Oktober war ein Autohändler aus dem Bezirk Wiener Neustadt über eine Online-Plattform auf einen hochpreisigen Wagen aufmerksam geworden. Nach einem Telefonat mit dem vermeintlichen Verkäufer einigte man sich auf einen Kaufpreis von 70.000 Euro und vereinbarte die Übergabe für den nächsten Tag in Wien-Liesing.

Als der Händler einem befreundeten Kollegen im Bezirk Baden vom geplanten Kauf erzählte, erkannte dieser sofort eine Parallele zu einem eigenen Ankauf vom September. Damals hatte er ebenfalls einen hochpreisigen Pkw erworben, bei dem sich später herausstellte, dass der rechtmäßige Vorbesitzer diesen an einen unbekannten Betrüger verloren hatte. Dieser Betrüger hatte die Überweisung des Kaufpreises mit einer gefälschten Bestätigung vorgetäuscht und den so unrechtmäßig erworbenen Pkw anschließend weiterverkauft.

Beim Kauftermin am 10. Oktober begleitete der Autohändler aus Baden seinen Kollegen und erkannte dabei den vermeintlichen Verkäufer zweifelsfrei wieder. Er verständigte die Polizei, und Beamte der Inspektion Wiener Neudorf nahmen den mutmaßlichen Betrüger noch vor Ort fest. Bei weiteren Ermittlungen konnten dem Wiener insgesamt neun weitere derartige Betrügereien nachgewiesen werden.

Der Beschuldigte verweigerte bei seiner Einvernahme die Aussage. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Die Ermittlungen zu möglichen Mittätern und weiteren ähnlichen Straftaten werden laut Polizei fortgesetzt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden