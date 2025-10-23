Betrüger täuschte Zahlung von Luxusautos vor und verkaufte diese weiter

Wiener eignete sich hochpreisige Fahrzeuge durch Betrug an und verkaufte sie dann weiter - Festnahme.

Wien/NÖ. Die Polizei nahm vor zwei Wochen in Wien einen 28-Jährigen fest. Der Wiener soll mit hochpreisigen Autos gehandelt haben, die er sich selbst durch Betrug angeeignet hatte. Er soll dadurch einen Schaden von 580.000 Euro verursacht haben. Seine Opfer fand er in Salzburg (Flachgau und Pinzgau), in Wien-Leopoldstadt und Landstraße und in den Bezirken Graz-Umgebung, Baden, Mödling und Wels-Land.

Am 9. Oktober war ein Autohändler aus dem Bezirk Wiener Neustadt über eine Online-Plattform auf einen hochpreisigen Wagen aufmerksam geworden. Nach einem Telefonat mit dem vermeintlichen Verkäufer einigte man sich auf einen Kaufpreis von 70.000 Euro und vereinbarte die Übergabe für den nächsten Tag in Wien-Liesing.

Als der Händler einem befreundeten Kollegen im Bezirk Baden vom geplanten Kauf erzählte, erkannte dieser sofort eine Parallele zu einem eigenen Ankauf vom September. Damals hatte er ebenfalls einen hochpreisigen Pkw erworben, bei dem sich später herausstellte, dass der rechtmäßige Vorbesitzer diesen an einen unbekannten Betrüger verloren hatte. Dieser Betrüger hatte die Überweisung des Kaufpreises mit einer gefälschten Bestätigung vorgetäuscht und den so unrechtmäßig erworbenen Pkw anschließend weiterverkauft.

Beim Kauftermin am 10. Oktober begleitete der Autohändler aus Baden seinen Kollegen und erkannte dabei den vermeintlichen Verkäufer zweifelsfrei wieder. Er verständigte die Polizei, und Beamte der Inspektion Wiener Neudorf nahmen den mutmaßlichen Betrüger noch vor Ort fest. Bei weiteren Ermittlungen konnten dem Wiener insgesamt neun weitere derartige Betrügereien nachgewiesen werden.

Der Beschuldigte verweigerte bei seiner Einvernahme die Aussage. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Die Ermittlungen zu möglichen Mittätern und weiteren ähnlichen Straftaten werden laut Polizei fortgesetzt.