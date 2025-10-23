Lkw ging während Fahrt in Flammen auf: Lenker verletzt

Mitten auf der Fahrbahn loderten Flammen aus einem Lastwagen, der mit Mais beladen war. Der 47-jährige Lenker wurde dabei verletzt.

Stmk. Die brenzligen Szenen ereigneten sich am Mittwochnachmittag in Riegersburg im Bezirk Südoststeiermark. Ein Lkw-Lenker war gegen 15 Uhr auf der B66 von Ilz nach Feldbach unterwegs, als plötzlich Flammen aus dem Motorraum schlugen.

© BFVFB/C. Karner

© BFVFB/C. Karner

© BFVFB/C. Karner

© BFVFB/C. Karner

Dem 47-Jährigen gelang es, das brennende Fahrzeug rechtzeitig zu verlassen, dennoch erlitt er leichte Verletzungen. Das Feuer breitete sich rasch aus - der Lkw stand binnen kurzer Zeit in Vollbrand. Die alarmierten Feuerwehren konnten die Flammen rasch unter Kontrolle bringen, doch der Lkw brannte völlig ab. Am Fahrzeug, das mit Mais beladen war, entstand Totalschaden.

Brandursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Durch das Feuer gelang Hydrauliköl in das umliegende Erdreich neben der Fahrbahn. Die Straßenmeisterei Feldbach hob die kontaminierte Erde aus und entsorgte sie. Der im Tank verbliebene Treibstoff wurde von der Feuerwehr abgepumpt. Die Fahrbahn wurde in diesem Bereich erheblich beschädigt.