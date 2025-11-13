Alles zu oe24VIP
Brand um 5.35 Uhr in der Früh
Brandserie

1-Mio-Euro-Brand in Schule in Graz-Umgebung geklärt - 19-Jähriger geständig

13.11.25, 16:15
Bursche wollte im August durch Brand Spuren des Einbruchs in die Schule vernichten.

Stmk. Der Brand in einer Mittelschule in Premstätten (Bezirk Graz-Umgebung) im August ist nun geklärt worden. Ein 19-Jähriger gestand, sowohl in die Schule eingebrochen als auch anschließend das Feuer gelegt zu haben, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit. Der junge Mann wurde bereits Anfang November wegen mehrerer Einbruchsdiebstähle in Premstätten festgenommen.

Bei der Ermittlung der Ursache des Schulbrands am 17. August hatten sich die Hinweise auf Brandstiftung rasch verdichtet. Als Anfang November dann der 19-Jährige wegen einer Serie von Einbruchsdiebstählen in derselben Gemeinde festgenommen wurde, lag eine Verbindung mit dem Brand nahe. Am Donnerstag zeigte sich der Tatverdächtige schließlich geständig, wie die Polizei festhielt. Als Motiv gab der 19-Jährige Geldnot an, den Brand habe er gelegt, um die Spuren seines Einbruchs zu vernichten.

Der durch das Feuer verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund eine Million Euro.

