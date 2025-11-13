Alles zu oe24VIP
DAS sind die ersten Adventmärkte Niederösterreichs
© Schloss Leiben

Weihnachststimmung

DAS sind die ersten Adventmärkte Niederösterreichs

13.11.25, 16:09
Teilen

Die ersten Adventmärkte Niederösterreichs starten dieses Wochenende.

Der Duft von gebrannten Mandeln umweht die alten Mauern. Fruchtiger Punsch und duftender Glühwein wärmen dazu die Hände und die Seele! In den Innenhöfen und vor der Burg beleuchten Fackeln bei hinreißender Livemusik von "Alioquin" das Markttreiben. Über 70 Aussteller erwarten Gäste und machen das Finden der richtigen Geschenke leicht - der "Burgadvent" auf der Ruine Aggstein feiert heuer sein 15-jähirges Bestehen und ist einer der ersten Adventmärkte, der kommendes Wochenende in Niederösterreich startet. Von 14.-16. sowie 21-23. November geht das adventliche Burgtreiben über die Bühne. Für leuchtende Kinderaugen gibt es täglich um 16 Uhr kurzweilige Märchen mit Dena Seidl auf der Burg-Terrasse. Selbstverständlich wachen die "Wölfe zu Dunkelstein" in ihren Rüstungen und mittelalterlichen Gewändern über das Geschehen! Alpakas dürfen für die jungen Burgfräuleins und Burgjunker natürlich auch nicht fehlen.

DAS sind die ersten Adventmärkte Niederösterreichs
© Burgruine Aggstein

Adventlich von Ruine zu Schloss

Nicht auf einer Burgruine, stattdessen in einem Schlossinnenhof eröffnet der "Hobby-Kunst-Advent" auf Schloss Leiben. Dieses und nächstes Wochenende präsentieren zahlreiche Hobbykünstler undKunsthandwerker einen Querschnitt an volkstümlicher und moderner Kreativität in den repräsentativen Räumen des Europaschlosses Leiben. Zusätzlich wird die Ausstellung durch eine Krippenausstellung und Maler, die vor Ort ihre Künste zeigen, bereichert. Besonders beachtenswert sind die kunstvollen historischen Kassettendecken im Schloss.

