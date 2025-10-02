Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Symbolbild Fahrradweg
© getty

In Tirol

14-Jähriger auf Fahrrad von Pkw erfasst

02.10.25, 23:55
Teilen

Mit Notarzthubschrauber in Klinik geflogen

Ein 14-jähriger Fahrradlenker ist Donnerstagnachmittag in Pflach (Bezirk Reutte) im Tiroler Außerfern mit einem Pkw kollidiert und dabei verletzt worden.

Der Österreicher wurde laut Polizei aus unbekannter Ursache beim Überqueren eines Schutzwegs vom Pkw einer 76-jährigen Österreicherin erfasst.

Der Bursche wurde notärztlich versorgt und ins Krankenhaus Reutte gebracht. Von dort wurde der 14-Jährige mit dem Notarzthubschrauber weiter in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden