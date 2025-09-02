14 Kilo Kokain in Wiener Wohnung entdeckt

Beachtlicher Schlag gegen die organisierte Drogenkriminalität - in einer Wohnung fanden sich 12 Kilo Kokain, bei einem überwachten Suchtgiftdeal davor wurden 12,5 Kilo Crystal Meth und 2,2 Kilo Koks sichergestellt.

Wien. Suchtgiftermittler des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, haben in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt nach eigenen Worten "bedeutenden Ermittlungserfolg" erzielt. Bei einer koordinierten Aktion mit Unterstützung der Direktion Spezialeinheiten/EKO Cobra wurden Anfang August drei Drogenmafia-Handlanger aus Serbien, Bosnien und Marokko beim versuchten Verkauf von 12,5 kg Crystal Meth und 2,2 kg Kokain in Wien festgenommen und ihr "Stoff" beschlagnahmt.

© LPD Wien

© LPD Wien

Monatelange Ermittlungen waren diesem Zugriff vorausgegangen. Nach den Festnahmen wurden die Erhebungen fortgeführt - und Ende August erfolgte der nächste Streich, bei dem eine mutmaßliche sogenannte Bunkerwohnung mit Unterstützung der WEGA durchsucht wurde. Dabei wurden 14 kg Kokain sowie Bargeld in Höhe von 47.500 Euro sichergestellt. Ein weiterer Tatverdächtiger aus Serbien wurde vor Ort festgenommen. Umfangreiche nationale sowie internationale Ermittlungen dauern an.