Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Drogen Koks Meth und so
© Abgepacktes Kokain sichergestellt (LPD Wien)

Mafia-Ermiitlungen

14 Kilo Kokain in Wiener Wohnung entdeckt

02.09.25, 12:27 | Aktualisiert: 02.09.25, 13:28
Teilen

Beachtlicher Schlag gegen die organisierte Drogenkriminalität - in einer Wohnung fanden sich 12 Kilo Kokain, bei einem überwachten Suchtgiftdeal davor wurden 12,5 Kilo Crystal Meth und 2,2 Kilo Koks sichergestellt.

Wien. Suchtgiftermittler des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, haben in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt nach eigenen Worten "bedeutenden Ermittlungserfolg" erzielt. Bei einer koordinierten Aktion mit Unterstützung der Direktion Spezialeinheiten/EKO Cobra wurden Anfang August drei Drogenmafia-Handlanger aus Serbien, Bosnien und Marokko beim versuchten Verkauf von 12,5 kg Crystal Meth und 2,2 kg Kokain in Wien festgenommen und ihr "Stoff" beschlagnahmt.

Drogen Koks Meth und so
© LPD Wien

Drogen Koks Meth und so
© LPD Wien

Monatelange Ermittlungen waren diesem Zugriff vorausgegangen. Nach den Festnahmen wurden die Erhebungen fortgeführt - und Ende August erfolgte der nächste Streich, bei dem eine mutmaßliche sogenannte Bunkerwohnung mit Unterstützung der WEGA durchsucht wurde. Dabei wurden 14 kg Kokain sowie Bargeld in Höhe von 47.500 Euro sichergestellt. Ein weiterer Tatverdächtiger aus Serbien wurde vor Ort festgenommen. Umfangreiche nationale sowie internationale Ermittlungen dauern an.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden