Klosterneuburger Straße 1200
Breaking News

Messerattacke in Wien - Libyer (27) lebensgefährlich verletzt

02.09.25, 11:02 | Aktualisiert: 02.09.25, 12:22
Ein 27-Jähriger wurde Montag am späten Nachmittag durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Der Libyer wurde notfallmedizinisch im Spital versorgt. Die Hintergründe sind noch unklar - werden aber im Drogen-Business vermutet.

Wien. oe24-Infos zufolge läuft derzeit in Wien eine heftige Auseinandersetzung um zwischen nordafrikanischen Suchtgiftdealern einerseits und ihren Kontrahenten mit syrischen und afghanischen Background.

Montagnachmittag mussten jedenfalls mehrere Passanten mitansehen, wie im Bereich des Gaußplatzes und der Klosterneuburger Straße in der Brigittenau ein Mann nach einem "Gespräch" mit einem anderen mehrmals mit einem Messer niedergestochen wurde.

Das Opfer wurde von Kräften der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Sofortfahndungsmaßnahmen nach dem unbekannten Täter blieben ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, hat umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Das Opfer soll insofern über dem Berg sein, dass die Cops ihn sogar heute noch im Krankenhaus einvernehmen wollen.

