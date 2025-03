Trump veröffentlicht geheime Akten zum Mord an John F. Kennedy

US-Präsident Donald Trump will geheime Akten zum Mord an John F. Kennedy veröffentlichen - rund 80.000 bisher geschwärzte Seiten.

Trump sagte bei der Ankündigung der Veröffentlichung der JFK-Akten: "Ich glaube nicht, dass wir etwas schwärzen werden. Es wird sehr interessant – etwa 80.000 Seiten."

Donald Trump kündigte an, dass seine Regierung die JFK-Akten am Dienstag veröffentlichen werde, darunter 80.000 ungeschwärzte Seiten.

Der US-Präsident sagte am Montag: „Wir werden morgen alle Kennedy-Akten bekannt geben und veröffentlichen. Ich glaube nicht, dass wir etwas schwärzen werden. Es wird sehr interessant." Trump hatte bereits bei seinem Amtsantritt im Januar die Behörden angewiesen, die Freigabe der Dokumente zu planen. Es liege im „nationalen Interesse“, Transparenz und Wahrheit über das schockierende Attentat zu schaffen.

Ein Berater gab bekannt, dass der Präsident die Exekutivverordnung unterzeichnen werde, die die Freigabe von Akten im Zusammenhang mit den Ermordungen von Präsident John F. Kennedy, Senator Robert F. Kennedy und Dr. Reverend Martin Luther King Jr. anordnet. Trump sagte damals: „Viele Menschen warten schon lange darauf, seit Jahren, seit Jahrzehnten, und alles wird ans Licht kommen.“

Attentat 1963

Präsident John F. Kennedy wurde am 22. November 1963 in Dallas niedergeschossen, als er und seine Frau Jackie in einer offenen Limousine unterwegs waren. Aus einem offenen Fenster im sechsten Stock des Texas School Book Depository fielen Schüsse, und Lee Harvey Oswald wurde später verhaftet.

Obwohl viele Dokumente im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu JFK veröffentlicht wurden, sind Tausende noch immer geschwärzt. In der Anordnung, die Trump am 23. Januar unterzeichnete, heißt es: Mehr als 50 Jahre nach den Ermordungen von Präsident John F. Kennedy, Senator Robert F. Kennedy und Reverend Dr. Martin Luther King, Jr. hat die Bundesregierung noch nicht alle ihre Aufzeichnungen zu diesen Ereignissen veröffentlicht.

"Ihre Familien und das amerikanische Volk verdienen Transparenz und Wahrheit. Es liegt im nationalen Interesse, endlich und unverzüglich alle Aufzeichnungen zu diesen Attentaten freizugeben", heißt es