19-Jährigen mit Pistole ausgeraubt: Trio festgenommen

Einer der Tatverdächtigen bedrohte das Opfer mit einer Waffe.

WEGA- Polizisten gelang es am Mittwochabend im Zuge einer Sofortfahndung nach einem Raub mit Schusswaffe, drei Tatverdächtige im Alter zwischen 17 und 23 Jahren (Tschetschenen und Österreicher) anzuhalten. Das Trio konnte festgenommen werden.

Die drei stehen im Verdacht, einem Passanten am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr in der Gigergasse im 3. Bezirk den Rucksack geraubt zu haben. Das Opfer soll dabei geschlagen worden sein.

Einer der Tatverdächtigen soll mit einer Pistole herumgefuchtelt und den 19-Jährigen damit bedroht haben.

Eine Schreckschusspistole konnte schließlich bei dem 17-Jährigen sichergestellt werden. Den Rucksack hatten die Tatverdächtigen auf ihrer Flucht weggeworfen. Die Vernehmungen der Beschuldigten sind noch nicht