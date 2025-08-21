Großvenediger: 59-Jähriger seit zwei Tagen vermisst

Nachdem sich der Bergsteiger nicht gemeldet hatte, schlug seine Schwester Alarm.

Seit Dienstag wird im Gebiet des Großvenedigers (3.657 Meter) in den Hohen Tauern ein 59-jähriger Salzburger vermisst. Der Mann aus dem Bezirk Hallein hatte sich am Abend nicht wie vereinbart bei seiner Schwester gemeldet. Da er auch am Mittwoch den ganzen Tag über nicht bei ihr anrief, alarmierte die Frau gegen 17.30 Uhr die Einsatzkräfte. Eine erste Suchaktion der Bergrettung noch am Abend blieb ohne Ergebnis. Am Donnerstag in der Früh wurde die Suche fortgesetzt.

Noch am Mittwoch rückten neun Bergretter der Ortsstelle Neukirchen am Großvenediger bei schlechter Sicht - die Wolkendecke reichte bis auf rund 1.800 Meter Seehöhe herab - aus. Sie suchten von der Kürsingerhütte (2.558 Meter) aus den Normalweg auf den Großvenediger bis zur Venedigerscharte, den Kleinvenediger, den Gletscher (Oberer Keesboden) und den Zustieg zum Nordgrat ab. Gegen 21.00 Uhr brachen sie den Einsatz ab.

Die Suche wurde am Donnerstagmorgen wieder aufgenommen. Dabei stehen Bergretter aus Salzburg und Osttirol im Einsatz. Sie werden von der Alpinpolizei unterstützt. Ob ein Polizeihubschrauber wie geplant das Gebiet abfliegen kann, hängt jedoch vom Wetter ab. Möglicherweise kann das Handy des Mannes aus der Luft aus geortet werden.

Unklarheit über den beabsichtigten Aufstieg

Wie die Bergrettung informierte, parkte der Mann sein Auto in Neukirchen und fuhr mit dem Rad bis zur Talstation der Materialseilbahn der Kürsingerhütte. Dort stellte er es ab und stieg zu Fuß weiter. Wie die Schwester der Polizei erklärte, habe ihr Bruder den Ostgrat des Großvenedigers besteigen wollen und hätte sich bis 22.00 Uhr wieder melden sollen. Da es die Bezeichnung "Ostgrat" auf den Großvenediger nicht gibt, gingen die Einsatzkräfte davon aus, dass es sich um den Normalweg oder den Nordgrat handelt.

Sämtliche Hütten in der Umgebung des Großvenedigers wurden bereits befragt, ob sich der Vermisste gemeldet oder ob er in einer der Hütten übernachtet hat. Bisher ist er aber nicht aufgetaucht.