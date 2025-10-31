19-Jähriger schlägt am Verkehrsamt Loch in Wand

Ein junger Mann hat am Mittwochvormittag versucht, am Verkehrsamt in Wien-Landstraße einen Führerschein abzuholen und ist dabei offensichtlich ausgeflippt.

Der 19-Jährige schlug ein Loch in die Wand, als er die ersehnte Lenkerberechtigung nicht bekam. Zudem drohte er, das Gebäude anzuzünden, berichtete die Polizei am Freitag.

Ob der Österreicher zuvor seine Prüfung erfolgreich absolviert hatte, war zunächst unklar. Er reagierte jedenfalls aggressiv als ihm die Referentin die Auskunft gab, dass er den Führerschein gegebenenfalls per Post erhalten würde. Als die Polizei eintraf, hatte sich der junge Mann bereits aus dem Staub gemacht. Er ist bereits in der Vergangenheit strafrechtlich auffällig gewesen.