Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Schlag
© Getty

Wollte Führerschein

19-Jähriger schlägt am Verkehrsamt Loch in Wand

31.10.25, 12:37
Teilen

Ein junger Mann hat am Mittwochvormittag versucht, am Verkehrsamt in Wien-Landstraße einen Führerschein abzuholen und ist dabei offensichtlich ausgeflippt. 

Der 19-Jährige schlug ein Loch in die Wand, als er die ersehnte Lenkerberechtigung nicht bekam. Zudem drohte er, das Gebäude anzuzünden, berichtete die Polizei am Freitag.

Ob der Österreicher zuvor seine Prüfung erfolgreich absolviert hatte, war zunächst unklar. Er reagierte jedenfalls aggressiv als ihm die Referentin die Auskunft gab, dass er den Führerschein gegebenenfalls per Post erhalten würde. Als die Polizei eintraf, hatte sich der junge Mann bereits aus dem Staub gemacht. Er ist bereits in der Vergangenheit strafrechtlich auffällig gewesen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden