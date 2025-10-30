Heute sind wir Halloween

90 Millionen Euro geben wir aus - am meisten für Süßigkeiten.

Was seinen Ursprung bei den alten Kelten hat, wird mittlerweile auf der ganzen Welt zum Party- und Kostümspektakel für Jung und auch Alt. Halloween versetzt heute Nacht wieder das ganze Land in Grusel-Stimmung. Ob bei wilden Feiern oder auch einfach, weil die Kinder von Haus zu Haus gehen und Süßigkeiten sammeln – das gruseligste Fest des Jahres hat auch hierzulande längst Tradition.

Wir geben heuer im Schnitt 74 Euro aus

Grusel-Geschäft. Und es lässt auch die Kassen klingeln – daher wirbt der Handel schon seit Wochen mit Halloween-Deko, -Kostümen und auch Lebensmitteln. Der Handelsverband hat extra einen Consumer Check gemacht – eine Umfrage unter 1.000 Personen gemacht: „Zwei Drittel der Österreicher planen, speziell für Halloween einzukaufen“, erklärt Geschäftsführer Rainer Will.

Halloween-Fans in OÖ und Salzburg

Anstieg. Die durchschnittlichen Ausgaben pro Person liegen bei 74 Euro. Gegenüber dem Vorjahr (59 Euro) bedeutet das ein Plus von 19 %. Hochgerechnet ergibt das einen Gesamtumsatzz zu Halloween von rund 90 Millionen Euro für den heimischen Handel.

© Getty

Am beliebtesten scheint der neue Halloween-Trend in Oberösterreich und Salzburg (89 Euro) sowie in Tirol und Vorarlberg (84 Euro) zu sein. Wiener geben immerhin 70 Euro aus, in NÖ und dem Burgenland liegt der Schnitt bei 65 Euro. Zurückhaltender ist man in Steiermark und Kärnten mit 63 Euro.

Süßigkeiten vor Kürbissen und Deko

Hit-Liste. Am häufigsten landen Süßigkeiten (51 %), Kürbisse (32 %) und Snacks (31 %) im Einkaufskorb. Dekoration (30 %), Kostüme (19 %), alkoholische (19 %) und alkoholfreie Getränke (17 %) sowie Schminksachen und Kosmetika (15 %) folgen auf den weiteren Plätzen.

Trend. Besonders bei der Gen Z (18 bis 28 Jahre) ist Halloween fest verankert. Millennials (29 bis 43 Jahre) kaufen die meisten Süßigkeiten ein – wohl für die eigenen Kinder.