Halloween-Fakten: So viele Kalorien verbrennt ein Horrorfilm laut Studie

Halloween ist da– Zeit für Kostüme, Kürbisse und jede Menge Gänsehaut. Wer lieber auf dem Sofa bleibt und Horrorfilme schaut, tut seinem Körper dabei offenbar mehr Gutes, als gedacht. Eine Studie zeigt: Gruseln kann tatsächlich Kalorien kosten – ganz ohne Bewegung!

Morgen ist Halloween – während die einen sich in schaurige Kostüme werfen und auf der Tanzfläche zu Monster-Hits abgehen, kuscheln sich andere lieber aufs Sofa und starten einen gepflegten Horrorfilm-Marathon. Und das Beste daran? Dieses „Nichtstun“ kann sich tatsächlich lohnen – zumindest, wenn man die Kalorienbilanz betrachtet.

© Getty Images

Horror gucken = Mini-Workout?

Klingt absurd, ist aber wahr: Eine Studie der University of Westminster hat schon 2012 herausgefunden, dass man beim Anschauen eines 90-minütigen Horrorfilms bis zu 184 Kalorien verbrennen kann – das entspricht einem flotten 30-Minuten-Spaziergang!

Der Grund: Wenn’s im Film so richtig gruselig wird, steigt der Puls, das Herz schlägt schneller, und der Körper schüttet Adrenalin aus. Das wiederum kurbelt den Stoffwechsel an – und schwupps, verbraucht man Energie, ohne sich überhaupt bewegt zu haben (außer vielleicht, um das Popcorn fallen zu lassen).

Diese Filme bringen Sie ins Schwitzen

In der Studie wurden verschiedene Klassiker verglichen – und ja, manche Filme sind wahre Kalorienkiller:

„The Shining“ – rund 184 Kalorien

"Der weiße Hai“ – 161 Kalorien

„Der Exorzist“ – 158 Kalorien

Andere Streifen mit hohem Schockfaktor schaffen immerhin um die 100 Kalorien. Je öfter Sie also aufspringen, weil Sie denken, das Monster steht wirklich hinter Ihnen, desto mehr Punkte für die Fitnessbilanz.

Also lieber Horror statt Hanteltraining?

Naja, ganz so einfach ist es nicht. Natürlich ersetzt ein Filmabend keine Joggingrunde. Aber: Es ist ein netter Gedanke, dass der Schweiß auf der Stirn beim nächsten Schreckmoment nicht nur vor Angst kommt, sondern auch ein bisschen fürs Kalorienkonto arbeitet.

© Getty Images

Und wer sagt, man kann den Effekt nicht steigern? Ein bisschen Popcorn werfen, vor Schreck aufspringen, sich wieder hinsetzen – voilà, Horror-Intervalltraining deluxe.

Fazit: Gruseln lohnt sich

Ob auf der Tanzfläche oder auf dem Sofa – an Halloween darf’s ruhig ein bisschen Adrenalin sein. Also, Licht aus, Decke hoch, Popcorn bereitstellen und ab in den Horror-Marathon.