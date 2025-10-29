Alles zu oe24VIP
Cooking
Gruselige Rezepte für Ihre Halloween-Party – schnell, einfach und richtig spooky
© Getty Images

Einfach & schnell

Gruselige Rezepte für Ihre Halloween-Party – schnell, einfach und richtig spooky

29.10.25, 13:48
Keine Lust auf aufwendige Kostüme? Dann zaubern Sie Ihre Halloween-Party einfach mit gruseligen Snacks! Von Hexenfingern über Gehirn-Cupcakes bis zu Bananen-Geister-Pops – diese schnellen Rezepte sind einfach, lecker und sorgen garantiert für schaurige Stimmung. 

Halloween ohne gruselige Snacks? Undenkbar! Aber keine Sorge: Sie müssen nicht stundenlang in der Küche stehen oder komplizierte Zutaten besorgen. Mit ein paar einfachen Tricks und ein bisschen Kreativität zaubern Sie Fingerfood und Desserts, die garantiert für Schrecken und Begeisterung sorgen – und das Beste: Sie sehen viel aufwendiger aus, als sie sind. 

Hexenfinger – Fingerfood mit Gruselfaktor

Diese kleinen Käsestangen sehen aus wie echte Hexenfinger – nur dass sie viel leckerer sind!

Zutaten:

  • Käsestangen
  • Prosciutto
  • Schwarze Oliven (halbiert)

Zubereitung:

  1. Käsestangen mit Prosciutto umwickeln.
  2. Halbe schwarze Oliven als Fingernagel aufsetzen.
  3. Voilà – fertig sind die gruseligsten Finger auf Ihrer Party!

Perfekt zum Naschen, Schauen und Gruseln – Fingerfood im wahrsten Sinne des Wortes. 

Rice Krispie-Gehirn-Cupcakes – süß, klebrig, gruselig

Für alle, die es lieber süß mögen: Diese Gehirn-Cupcakes sind super einfach und machen optisch richtig was her.

Zutaten:

  • 2 Tassen Mini-Marshmallows
  • 30 g geschmolzene Butter
  • 2 Tassen Rice Krispies
  • Eine Prise rote Lebensmittelfarbe
  • Fertige Basic-Muffins

Zubereitung:

  1. Marshmallows mit Butter schmelzen und gut verrühren.
  2. Rote Lebensmittelfarbe hinzufügen.
  3. Rice Krispies unterheben und alles gut vermischen.
  4. Die Masse in die Form eines Gehirns bringen und auf die Muffins setzen.

Fertig – jetzt haben Sie den perfekten Halloween-Hit für Ihre Naschkatzen! 

Geister-Pops – gesunder Snack mit Spaßfaktor

Diese kleinen Bananen-Geister sind nicht nur gruselig, sondern auch richtig gesund.

Zutaten:

  • Bananen
  • Weiße Schokolade oder Joghurt (nach Belieben süßen)
  • dunkle Schokoladenstückchen

Zubereitung:

Bananen halbieren und einen Eisstiel hineinstecken.

1–2 Stunden einfrieren.

Weiße Schokolade oder Joghurt schmelzen und die Bananen darin eintauchen.

Zurück in den Gefrierschrank legen, bis sie fest geworden ist.

Dunkle Schokolade schmelzen und damit Augen und Mund aufzeichnen.

