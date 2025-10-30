Halloween-Drinks zum Selbstmachen: Gruselig gut und einfach lecker

Keine Lust auf fade Bowle? Diese Halloween-Drinks sind echte Hingucker! Vom spooky Spiderweb Cosmopolitan über den Black Magic Aperol Spritz bis zur magischen Prophezeiung – mit diesen Rezepten mixen Sie sich ganz easy durch die schaurigste Nacht des Jahres.
Halloween steht vor der Tür – und was wäre die Party ohne passende Drinks? Während andere sich um Kostüme und Kürbisse kümmern, sorgen Sie einfach für das Wichtigste: die Getränke! Denn seien wir ehrlich – ein gut gemixter Cocktail oder Mocktail kann selbst den größten Griesgram in Feierlaune versetzen.
Und das Beste: Diese Halloween-Drinks sehen nicht nur furchterregend aus, sie sind auch total easy nachzumachen – ganz ohne Hexenkessel oder Magie-Diplom.
1. Spiderweb Cosmopolitan
Elegant, leicht spooky und optisch ein absoluter Hingucker – der Spiderweb Cosmo ist der perfekte Drink für alle, die ihren Halloweenabend mit Stil (und einem kleinen Gruselfaktor) genießen möchten.
Zutaten:
- Weiße Marshmallows
- Eiswürfel
- 4 cl Vodka
- 2 cl Cointreau
- 2 cl Zitronensaft
- 4 cl Cranberrysaft
Zubereitung:
- Marshmallows in der Mikrowelle 15–20 Sekunden schmelzen, bis sie schön klebrig sind.
- Die geschmolzene Masse vorsichtig am Glasrand verteilen – so entsteht die perfekte „Spinnenweben“-Optik.
- Alle flüssigen Zutaten mit Eis im Shaker mixen.
- In das vorbereitete Glas gießen, vielleicht noch eine kleine Plastikspinne dazulegen – und fertig ist der Drink, der jeder Hexe Konkurrenz macht.
2. Black Magic Aperol Spritz
Warum sollte der beliebteste Sommerdrink nicht auch zu Halloween glänzen – äh, schimmern?
Der Trick: ein bisschen schwarze Lebensmittelfarbe, und schon wird aus Aperol Spritz ein dunkles Zaubergetränk.
Zutaten:
- Prosecco
- Aperol
- Soda
- Eiswürfel
- Schwarze Lebensmittelfarbe
- Optional: essbarer Glitzer
Zubereitung:
- Den Aperol Spritz wie gewohnt mischen.
- Einen Tropfen schwarze Lebensmittelfarbe hinzufügen und kurz umrühren – schon wird der Drink tiefdunkel.
- Wer mag, gibt noch essbaren Glitzer dazu – für diesen magischen, leicht unheimlichen Schimmer.
Ein Drink, der aussieht wie eine dunkle Nacht – und schmeckt wie ein Feiertag.
3. Die Prophezeiung
Keine Sorge, dieser Drink kommt ganz ohne Alkohol aus – aber er ist trotzdem magisch. Inspiriert von Harry Potter, leuchtet er mystisch und schmeckt herrlich frisch.
Zutaten:
- 90 ml Schmetterlingserbsentee (z. B. von Sonnentor)
- Saft einer Zitrone
- Etwas essbarer Glitzer
- Tonic Water oder Sodawasser zum Auffüllen
Zubereitung:
- Den Schmetterlingserbsentee zubereiten und abkühlen lassen.
- Zitronensaft und Glitzer hinzufügen, kurz schütteln oder rühren – die Farbe wechselt dabei magisch von Blau zu Violett!
- Über Totenkopf-Eiswürfelformen abseihen (oder normale Eiswürfel, wenn’s weniger spooky sein darf).
- Mit Tonic oder Sodawasser aufgießen.
Ein Drink, der aussieht wie Zaubertrank, schmeckt wie Sommer und garantiert für Gesprächsstoff sorgt.
Ob blutroter Cosmo, schwarzer Spritz oder verhexter Mocktail – diese Drinks bringen Halloween-Stimmung ins Glas. Einfach, schnell und garantiert „instagrammable“.