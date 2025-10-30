Halloween-Drinks zum Selbstmachen: Gruselig gut und einfach lecker

Keine Lust auf fade Bowle? Diese Halloween-Drinks sind echte Hingucker! Vom spooky Spiderweb Cosmopolitan über den Black Magic Aperol Spritz bis zur magischen Prophezeiung – mit diesen Rezepten mixen Sie sich ganz easy durch die schaurigste Nacht des Jahres.

Halloween steht vor der Tür – und was wäre die Party ohne passende Drinks? Während andere sich um Kostüme und Kürbisse kümmern, sorgen Sie einfach für das Wichtigste: die Getränke! Denn seien wir ehrlich – ein gut gemixter Cocktail oder Mocktail kann selbst den größten Griesgram in Feierlaune versetzen.

Und das Beste: Diese Halloween-Drinks sehen nicht nur furchterregend aus, sie sind auch total easy nachzumachen – ganz ohne Hexenkessel oder Magie-Diplom.

1. Spiderweb Cosmopolitan

Elegant, leicht spooky und optisch ein absoluter Hingucker – der Spiderweb Cosmo ist der perfekte Drink für alle, die ihren Halloweenabend mit Stil (und einem kleinen Gruselfaktor) genießen möchten.

Zutaten:

Weiße Marshmallows

Eiswürfel

4 cl Vodka

2 cl Cointreau

2 cl Zitronensaft

4 cl Cranberrysaft

Zubereitung:

Marshmallows in der Mikrowelle 15–20 Sekunden schmelzen, bis sie schön klebrig sind. Die geschmolzene Masse vorsichtig am Glasrand verteilen – so entsteht die perfekte „Spinnenweben“-Optik. Alle flüssigen Zutaten mit Eis im Shaker mixen. In das vorbereitete Glas gießen, vielleicht noch eine kleine Plastikspinne dazulegen – und fertig ist der Drink, der jeder Hexe Konkurrenz macht.

2. Black Magic Aperol Spritz

Warum sollte der beliebteste Sommerdrink nicht auch zu Halloween glänzen – äh, schimmern?

Der Trick: ein bisschen schwarze Lebensmittelfarbe, und schon wird aus Aperol Spritz ein dunkles Zaubergetränk.

Zutaten:

Prosecco

Aperol

Soda

Eiswürfel

Schwarze Lebensmittelfarbe

Optional: essbarer Glitzer

Zubereitung:

Den Aperol Spritz wie gewohnt mischen. Einen Tropfen schwarze Lebensmittelfarbe hinzufügen und kurz umrühren – schon wird der Drink tiefdunkel. Wer mag, gibt noch essbaren Glitzer dazu – für diesen magischen, leicht unheimlichen Schimmer.

Ein Drink, der aussieht wie eine dunkle Nacht – und schmeckt wie ein Feiertag.

3. Die Prophezeiung

Keine Sorge, dieser Drink kommt ganz ohne Alkohol aus – aber er ist trotzdem magisch. Inspiriert von Harry Potter, leuchtet er mystisch und schmeckt herrlich frisch.

Zutaten:

90 ml Schmetterlingserbsentee (z. B. von Sonnentor)

Saft einer Zitrone

Etwas essbarer Glitzer

Tonic Water oder Sodawasser zum Auffüllen

Zubereitung:

Den Schmetterlingserbsentee zubereiten und abkühlen lassen.

Zitronensaft und Glitzer hinzufügen, kurz schütteln oder rühren – die Farbe wechselt dabei magisch von Blau zu Violett!

Über Totenkopf-Eiswürfelformen abseihen (oder normale Eiswürfel, wenn’s weniger spooky sein darf).

Mit Tonic oder Sodawasser aufgießen.

Ein Drink, der aussieht wie Zaubertrank, schmeckt wie Sommer und garantiert für Gesprächsstoff sorgt.

Ob blutroter Cosmo, schwarzer Spritz oder verhexter Mocktail – diese Drinks bringen Halloween-Stimmung ins Glas. Einfach, schnell und garantiert „instagrammable“.