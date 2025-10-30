Von Britney bis Beyoncé: Die ikonischsten Halloween-Kostüme der Stars bis jetzt

Von Britney-Referenzen bis Tanzfilm-Nostalgie: Die Stars haben auch 2025 wieder alles gegeben! Paris Hilton, Chloe Bailey & Co. zeigen, wie Halloween glamourös, kreativ und einfach legendär aussehen kann. Hier kommen die besten Promi-Kostüme bis jetzt!

Halloween ist nicht nur für uns Normalsterbliche ein Highlight – auch die Stars lieben es, sich einmal im Jahr so richtig auszutoben. Während wir uns noch mit Kunstblut und alten Bettlaken behelfen, zaubern Promis mit Stylist:innen und Maskenbildner:innen echte Meisterwerke. Und dieses Jahr? Ganz klar: Die Looks sind ikonisch, nostalgisch – und teilweise zum Schreien gut.

Hier sind die besten Halloween-Kostüme der Stars 2025 (bisher) – inklusive einer gehörigen Portion Popkultur.

Paris Hilton als Britney Spears – Oops, she did it again!

Paris Hilton hat’s wieder getan – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Nach ihrem legendären Britney-Look aus dem Vorjahr legt sie 2025 noch eins drauf. Dieses Mal schlüpft sie in den roten Latex-Catsuit aus „Oops!... I Did It Again“. Mit blondem Zopf, Glossy-Lips und der perfekten Portion 2000er-Vibe bringt Hilton den Kultmoment zurück – und beweist mal wieder: Nostalgie steht ihr einfach.

© parishilton/instagram

Chloe Bailey als Foxy Cleopatra – Gold, Glam & Girl Power

Eine Woche vor Halloween hat Chloe Bailey die Messlatte ordentlich hochgelegt. Ihr Look? Foxy Cleopatra, angelehnt an Beyoncé aus Austin Powers in Goldmember. Goldener Jumpsuit, Mega-Haare und Attitude on point – Bailey hat’s geschafft, gleichzeitig eine Hommage an Queen Bey und eine eigene Statement-Version zu kreieren. Das Ergebnis: Foxy AF.

© chloebailey/instagram

Victoria Justice als „Love Zombie“ – ein Song wird zum Kostüm

Sich einfach selbst zitieren, aber als Zombie-Version? Victoria Justice zeigt, wie’s geht. Für 2025 hat sie ihren Song Love Zombie wortwörtlich genommen und sich als Zombie-Braut verkleidet – Schleier, Fake-Blut, romantischer Grusel inklusive. Klassisch, aber mit Witz – und ehrlich gesagt: manchmal ist „einfach, aber effektiv“ genau das richtige Halloween-Motto.

© Getty Images

Keke Palmer als Honey – Dancefloor-Nostalgie pur

Alle, die in den 2000ern aufgewachsen sind, werden diesen Look lieben: Keke Palmer als Honey Daniels aus dem gleichnamigen Tanzfilm mit Jessica Alba. Palmer hat nicht nur das ikonische Sportoutfit getragen, sondern auch die legendäre Szene nachgestellt, in der Alba ihren Pullover über den Kopf zieht, bevor sie loslegt zu tanzen. Einfach perfekt – und ein nostalgischer Flashback, der uns direkt wieder in die Teenie-Zeit katapultiert.

© keke/instagram

Travis Barker als King Diamond – Heavy Metal Halloween

Wo andere Glitzer und Glamour wählen, geht Travis Barker voll auf dunkle Dämonenstimmung. Mit aufwändigem Make-up, schwarzem Umhang und jeder Menge Bühnenpräsenz verkörpert er King Diamond, die Metal-Legende mit dem ikonischen Corpsepaint. Ein Look, der beweist: Gruselig geht auch ohne Glamour – Hauptsache mit Haltung.

© travisbarker/instagram

Von Popkultur-Referenzen bis Grusel-Glamour – die Stars haben auch dieses Jahr wieder gezeigt, dass Halloween mehr als nur eine Kostümparty ist.