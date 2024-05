2-Jährige stürzt beim Spielen in Bunker

Zweijährige stürzte in zwei Meter tiefen Hackschnitzelbunker in der Steiermark.

Leutschach. Ein zweijähriges Mädchen ist am Samstagnachmittag bei einem Sturz in einen Hackschnitzelbunker in Leutschach (Bezirk Leibnitz) verletzt worden. Das Kind dürfte auf einer Terrasse auf einen Eisendeckel gehüpft sein, woraufhin sich dieser drehte und das Mädchen zwei Meter tief in den Bunker stürzte.

Die Zweijährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Graz gebracht, teilte die Polizei mit.