2 Tote nach Frontal-Crash mit jungem Geisterfahrer

Geisterfahrer-Drama auf der Pyhrnautobahn A9 bei Übelbach in der Steiermark: Ein 25-jähriger Geisterfahrer raste frontal in das Auto eines ihm entgegenkommenden Deutschen. Beide Pkw-Lenker starben.

Stmk. So viel ist bisher über den furchtbaren Unfall bekannt: Gegen 15:00 Uhr war der 25-jährige Österreicher aus derzeit noch unbekannter Ursache entgegen der Fahrtrichtung auf der A9 unterwegs gewesen. Im Bereich Übelbach kollidierte er mit einem Pkw, gelenkt von einem 56-jährigen deutschen Staatsbürger. Beide Lenker waren jeweils allein in ihren Fahrzeugen.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 25-Jährige noch an der Unfallstelle. Der 56-Jährige wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo er den Verletzungen erlag.

Mehrere Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettung und Polizei standen im Einsatz. Die A9 musste im Bereich der Unfallstelle in Fahrtrichtung Linz für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Eine Umleitung über die S35 in Richtung Bruck an der Mur wurde eingerichtet. Gegen 19:00 Uhr wurde der Verkehr auf der A9 wieder freigegeben.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind im Gange.