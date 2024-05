20-Jähriger bei Motorradunfall gestorben

Der Motorradfahrer verlor in einer Linkskurve plötzlich die Kontrolle und prallte gegen eine Leitplanke.

Gschwandt. Ein 20-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Gmunden ist am Samstag um 15:45 Uhr auf der B120 im Gemeindegebiet von Gschwandt tödlich verunglückt. Der junge Mann war mit zwei weiteren Motorradlenkern aus Richtung Scharnstein kommend in Fahrtrichtung Gmunden unterwegs, als er in einer Linkskurve plötzlich die Kontrolle über sein Motorrad verlor und gegen die Leitplanke prallte. Dabei zog er sich laut Polizei tödliche Verletzungen zu.