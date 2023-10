25-Jähriger attackiert Mann auf Parkbank mit Messer

Ein 25-Jähriger griff einen Gleichaltrigen auf einer Parkbank an.

Wien. Eine Messer-Attacke ist am Montagabend am Wiener Reumannplatz in Favoriten verübt worden: Dabei griff ein 25-Jähriger einen Gleichaltrigen auf einer Parkbank an. Drei Unbekannte sollen den Mann ebenfalls mit Schlägen und Tritten attackiert haben. Der Verdächtige wurde kurze Zeit später an seiner Wohnadresse festgenommen. Das Opfer und der 25-Jährige dürften sich aus einem früheren Mietverhältnis gekannt haben, berichtete die Landespolizeidirektion Wien der APA.

Das Opfer, das sich zum Tatzeitpunkt um 22.30 Uhr im Beisein eines 34-jährigen Freundes befand, eilte daraufhin in die Polizeiinspektion am Hauptbahnhof. Der 25-Jährige wurde daraufhin mit Schnittverletzungen in ein Spital gebracht. Der 34-Jährige blieb unverletzt. Gegen den Verdächtigen wird wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung ermittelt. Bei ihm handelt es sich um einen syrischen Staatsangehörigen. Der konkrete Hintergrund des Angriffs war am Dienstag noch nicht klar. Die restlichen drei Verdächtigen sind noch flüchtig.