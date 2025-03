26-Jähriger hielt Frau und Kinder mit Waffe fest

Polizei-Großeinsatz am Montagnachmittag in der Brigittenau.

Die Beamten wurden zu einer Wohnung in der Treustraße gerufen, wo ein Mann seine Frau mit dem Erschießen bedroht haben soll. Da der Tatverdächtige aus der Wohnung geflüchtet war, nahmen die Beamten der Bereitschaftseinheit Sofortfahndungsmaßnahmen auf. Kurz darauf gelang es ihnen, den flüchtigen Tatverdächtigen in der Karl-Czerny-Gasse in seinem PKW anzuhalten und mit Unterstützung von WEGA-Beamten vorläufig festzunehmen.

Bei dem Tatverdächtigen, einem 26-jährigen gebürtigen Afghanen, wurde eine geladene Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt. Bei der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige zuvor seine Frau mit dem Erschießen bedroht und gemeinsam mit zwei Kindern in der Wohnung eingesperrt haben soll.

Gegen den 26-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Außerdem bestand der Verdacht, dass der 36-Jährige den PKW unter Suchtmitteleinfluss lenkte, weshalb es auch zu einer Führerscheinabnahme kam. Der Tatverdächtige befindet sich in Polizeigewahrsam.