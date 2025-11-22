Belästigung auf offener Straße: Frau ergriff die Flucht vor 37-Jährigem

Ein 37-Jähriger ist Freitagnachmittag in Wien festgenommen worden, nachdem er auf der Mariahilfer Straße Passantinnen und Passanten durch aggressives Verhalten verschreckt und belästigt haben soll.

Polizisten, die ihn anhalten wollten, habe der Ungar attackiert, berichtete Polizeisprecherin Julia Schick am Samstag: "Zwei Polizisten wurden im Zuge der Festnahme verletzt, konnten ihren Dienst jedoch weiter fortsetzen. Der 37-Jährige befindet sich in polizeilicher Anhaltung."

© Ungutes Erlebnis auf Wiens längster Shoppingmeile (Getty Images).

Der Beschuldigte soll Passanten wild gestikulierend nachgegangen sein. Auf die Beamten machte er "einen beeinträchtigten Eindruck", so die Sprecherin.

Frau ergriff die Flucht

Eine Frau flüchtete vor dem 37-Jährigen in eines der Geschäfte auf der bekannten Einkaufsstraße, der Shopinhaber rief die Polizei. Die Festnahme erfolgte schlussendlich wegen Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt.