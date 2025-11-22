Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
polizei mariahilfer straße
© APA

Festnahme

Belästigung auf offener Straße: Frau ergriff die Flucht vor 37-Jährigem

22.11.25, 14:33
Teilen

Ein 37-Jähriger ist Freitagnachmittag in Wien festgenommen worden, nachdem er auf der Mariahilfer Straße Passantinnen und Passanten durch aggressives Verhalten verschreckt und belästigt haben soll.  

Polizisten, die ihn anhalten wollten, habe der Ungar attackiert, berichtete Polizeisprecherin Julia Schick am Samstag: "Zwei Polizisten wurden im Zuge der Festnahme verletzt, konnten ihren Dienst jedoch weiter fortsetzen. Der 37-Jährige befindet sich in polizeilicher Anhaltung."

mariahilfer straße
© Ungutes Erlebnis auf Wiens längster Shoppingmeile (Getty Images).

Der Beschuldigte soll Passanten wild gestikulierend nachgegangen sein. Auf die Beamten machte er "einen beeinträchtigten Eindruck", so die Sprecherin.

Frau ergriff die Flucht

Eine Frau flüchtete vor dem 37-Jährigen in eines der Geschäfte auf der bekannten Einkaufsstraße, der Shopinhaber rief die Polizei. Die Festnahme erfolgte schlussendlich wegen Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden