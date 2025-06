50 Auto-Einbrüche in Wien: Teenie (14) in geklautem Pkw geschnappt

Zeugen bemerkten den Ungarn (14) am Steuer eines stark beschädigten Pkws.

Zeugen hatten am Dienstagmorgen die Polizei in Meidling alarmiert, da ihnen ein extrem junger Lenker auffiel, der in sehr unsicherer und ruppiger Weise unterwegs gewesen war. Das Auto, in dem er saß, war zudem schwer beschädigt. Und tatsächlich: Die Beamten konnten den 14-Jährigen samt dem Gefährt, das auf dem Gehsteig geparkt war, stellen.

Der tatverdächtige junge Ungar gab in seiner ersten Befragung an, die Seitenscheibe des Fahrzeuges eingeschlagen und mit dem Schlüssel, der im Handschuhfach lag, losgefahren zu sein.

Besonders brisant: Er gab zudem zu, bereits zahlreiche weitere Autos auf ähnliche Weise geöffnet zu haben, um einen Schlüssel zu finden. Im Zuge der Durchsuchung des Jugendlichen fanden die Beamten Bargeld in der Höhe von ungefähr 2.300 Euro, zwei Messer, einen Pfefferspray, diverse Tabakwaren sowie einen beschädigten Garagenöffner. Das mutmaßliche Diebesgut wurde sichergestellt.

Komplizen werden noch gesucht

Bisher deuten die Ermittlungen daraufhin, dass es nicht der einzige Coup gewesen sein dürfte. Der Jugendliche dürfte gemeinsam mit zwei bisher unbekannten Mittätern für rund 40 bis 50 Autoeinbrüche im Stadtgebiet von Wien verantwortlich sein. Zu den Komplizen wollte oder konnte der 14-Jährige keine Angaben machen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Jugendliche auf freiem Fuß angezeigt. Die weiteren Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, geführt. Personen, die etwas gesehen haben oder Hinweise zu den beiden bislang unbekannten Mittätern geben können, werden ersucht, sich beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01/31310-57800 zu melden.