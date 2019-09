59 % der Österreicher haben Angst, dass Terroristen unter den Muslimen sind

Das ist das Ergebnis einer groß angelegten Studie der Universität Salzburg mit 1200 Befragten. Fast die Hälfte der Befragten ist der Meinung, dass Muslime in Österreich nicht die gleichen Rechte haben solle wie Österreicher. Das berichtet das Ö1-Morgenjournal am Donnerstag.

Die Ergebnisse im Detail. 48 Prozent der Befragten haben Angst, dass Terroristen unter den Muslimen sind. 79% sind dafür, dass der Staat islamische Gemeinschaften beobachten soll. 70 Prozent denken, dass der Islam nicht in die westliche Welt passt und 87% der Befragten sind der Ansicht, dass Muslime sich in Österreich an unsere Kultur anpassen sollten.

© Uni Salzburg

Die Studie zeigt, dass Frauen geringfügig islamkritischer eingestellt sind als Männer. Starke Unterschiede zeigen sich nach Altersgruppen, Bildung und Einkommen, wobei Personen über 75 Jahre, LehrabsolventInnen und Personen in niedrigen Einkommenskategorien das höchste Ausmaß an Kritik am Islam äußern.

© Uni Salzburg

"Alarmierende" Ergebnisse

Die Ergebnisse der Studie sind für Autor Wolfgang Aschauer „alarmierend“. Das Ausmaß der Vorurteile gegenüber Muslimen sei im Vergleich zu anderen Gruppen weitaus am stärksten. „Ich denke, dass das sehr stark am Diskurs liegt. Muslime sind seit Jahren im Fokus und es wird überwiegend kritisch berichtet“, so der Soziologe im Morgenjournal.

© Uni Salzburg

Für den Wissenschaftler wird die Vielschichtigkeit wenig betont. Die rund 700.000 Muslime in Österreich werden oftmals in einen Topf geworfen. Dabei werde übersehen, dass der Großteil der Muslime in Österreich nach Integration und Aufsteige strebe. Aschauer tritt deshalb zu mehr Dialog und Aufklärung ein. Nur so könnte man einer Polarisierung entgegenwirken.