6 Autos in Wien abgefackelt - Syrer (60) festgenommen!

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich noch in der Nacht nach dem Feueranschlag auf 6 Autos im Bereich der Nordrandsiedlung in Floridsdorf das Gerücht, wonach bereits ein konkreter Täter gesucht werde. oe24 erfuhr, dass der mutmaßliche Feuerteufel sogar schon festgenommen wurde.

Wien. So viel ist über die neuesten Entwicklungen nach dem Feuerinferno auf Parkplätzen in der Kainachgasse, Aistgasse und Achengasse in Floridsdorf durchgesickert: Bei dem Verdächtigen, der mit einem Brandbeschleuniger 6 geparkte Autos abgefackelt hat, handelt es sich um einen 60-jährigen Syrer und Verwandten eines Opfers, dessen Wagen in der Nacht auf Donnerstag um 4.15 Uhr in Flammen aufgegangen ist. Hintergrund sollen Familien und Geldstreitigkeiten gewesen sein.

Mehr in Kürze