600 Blutspenden bis tief in die Nacht

Weitere Sonder-Blutspendeaktionen heute und an den nächsten Tagen in Graz

Dem Aufruf des Roten Kreuzes zum Blutspenden nach dem Amoklauf in Graz sind schon am Tag des Geschehens viele Menschen gefolgt: Rund 600 Blutkonserven wurden noch am Dienstag bis tief in die Nacht gespendet, der letzte Spender wurde um 2.00 Uhr verabschiedet. Auch heute, Mittwoch, und am Donnerstag gibt es wieder Sonder-Blutspendeaktionen in Graz, informierte das Rote Kreuz Mittwochvormittag.

600 gespendete Blutkonserven an einem einzigen Tag habe es seit mehr als 20 Jahren nicht mehr gegeben, sagte Rotkreuz-Präsident Siegfried Schrittwieser, der sich für die Unterstützung und Solidarität der steirischen Bevölkerung bedankte. "Im JUFA-Gästehaus wurde der letzte Blutspender um 2.00 Uhr morgens verabschiedet", so Christian Steinscherer, Leiter des Blutspendedienstes in der Steiermark. "Wir müssen die Blutbestände jetzt schnell wieder auffüllen. Gerade in den Sommermonaten ist das zusätzlich herausfordernd", sagte Steinscherer.

Blutgruppe 0 negativ besonders dringend gebraucht

Besonders dringend gebraucht wird laut der Aussendung Blut der Blutgruppe 0 negativ, da diese gerade im Notfall allen Menschen auch ohne vorherige Bestimmung der Blutgruppe zur Verfügung gestellt werden kann.

Heute und morgen gibt es in der Steiermark weitere Sonder-Blutspendeaktionen. So kann heute, 11. Juni, im Trainingszentrum von Sturm Graz am Sternäckerweg 118 von 15.00 bis 20.00 Uhr Blut gespendet werden, am Donnerstag gibt es dann von 9.00 bis 12.00 eine Sonderaktion bei der Österreichischen Gesundheitskasse.

Weitere Sonderaktionen gibt es auch anlässlich des Weltblutspendetages am 14. Juni. So kann beispielsweise am 13. Juni jeweils von 11.00 bis 19.00 Uhr im ORF-Landesstudio Steiermark, Marburger Straße 20, 8042 Graz und im Grazer Rathaus, Hauptplatz 1 Blut gespendet werden. Am 14. Juni kann direkt in der Blutbank im LKH Graz gespendet werden - von 10.00 bis 15.00 Uhr.