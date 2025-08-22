700 Jahre alte Linde stürzte auf 5 geparkte Autos

Direkt vor dem Rüsthaus der örtlichen Feuerwehr fiel ein Naturdenkmal auf fünf geparkte Autos.

© FF Gräbern

Ktn. Der Vor- bzw. Umfall(er) passierte Donnerstagabend in Gräbern bei Wolfsberg - als um 19.30 Uhr von einer 700 Jahre alten Linde ein großer Teil abbrach und auf einen daneben befindlichen Parkplatz, respektive auf fünf dort abgestellte Fahrzeuge krachte. Laut Polizei wurden zwei Autos durch den abgebrochenen Hauptstamm der unter Natur- und Denkmalschutz stehenden Linde total beschädigt, der Rest kam mit Dellen davon.

© FF Gräbern

Die Feuerwehr übernahm die Aufräumarbeiten. Weit hatten es die Florianis nicht, die gerade eine Vollversammlung im angrenzenden Rüsthaus abgehalten hatten und die Sitzung unterbrachen, als der erdbebenhafte Rumms zu hören war. Auf der Homepage der FF Gräbern schreibt der Einsatzleiter: "Unsere Aufgabe bestand darin, die Straße zu sichern, die Fahrzeuge zu befreien und die Unfallstelle wieder gefahrlos begeh- und befahrbar zu machen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt."

Bis alles Holz weggebrocht worden ist, bleibt der Parkplatz vorübergehend geschlossen.