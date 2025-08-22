Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Linde stürzte um
© FF Gräbern

2 Totalschaden

700 Jahre alte Linde stürzte auf 5 geparkte Autos

22.08.25, 08:39 | Aktualisiert: 22.08.25, 14:19
Teilen

Direkt vor dem Rüsthaus der örtlichen Feuerwehr fiel ein Naturdenkmal auf fünf geparkte Autos.

Linde
© FF Gräbern

Ktn. Der Vor- bzw. Umfall(er) passierte Donnerstagabend in Gräbern bei Wolfsberg - als um 19.30 Uhr von einer 700 Jahre alten Linde ein großer Teil abbrach und auf einen daneben befindlichen Parkplatz, respektive auf fünf dort abgestellte Fahrzeuge krachte. Laut Polizei wurden zwei Autos durch den abgebrochenen Hauptstamm der unter Natur- und Denkmalschutz stehenden Linde total beschädigt, der Rest kam mit Dellen davon.

Linde stürzte um
© FF Gräbern

Die Feuerwehr übernahm die Aufräumarbeiten. Weit hatten es die Florianis nicht, die gerade eine Vollversammlung im angrenzenden Rüsthaus abgehalten hatten und die Sitzung unterbrachen, als der erdbebenhafte Rumms zu hören war. Auf der Homepage der FF Gräbern schreibt der Einsatzleiter: "Unsere Aufgabe bestand darin, die Straße zu sichern, die Fahrzeuge zu befreien und die Unfallstelle wieder gefahrlos begeh- und befahrbar zu machen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt."

Bis alles Holz weggebrocht worden ist, bleibt der Parkplatz vorübergehend geschlossen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden