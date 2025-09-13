76-Jähriger stirbt nach Sturz von Leiter

Ein 76-jähriger Mann erlag am Samstagnachmittag seinen Verletzungen, nachdem er in Gleisdorf (Bezirk Weiz) von einer Leiter gestürzt war.

Als die alarmierten Polizeistreifen am Unfallort eintrafen, hatte das Österreichische Rote Kreuz bereits mit der Reanimation begonnen. "Trotz aller Bemühungen konnte der Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen", berichteten die Einsatzkräfte. Der genaue Unfallhergang wird derzeit untersucht.

Die durchgeführten Erhebungen ergaben keinen Hinweis auf Fremdverschulden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Leichnam zur Bestattung freigegeben, berichtet die LPD Steiermark. Ein Kriseninterventionsteam betreute die Angehörigen, die während des Einsatzes vor Ort waren.