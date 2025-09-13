Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Rettungssirene
© getty

Unfall-Tragödie

76-Jähriger stirbt nach Sturz von Leiter

13.09.25, 19:23
Teilen

Ein 76-jähriger Mann erlag am Samstagnachmittag seinen Verletzungen, nachdem er in Gleisdorf (Bezirk Weiz) von einer Leiter gestürzt war.

Als die alarmierten Polizeistreifen am Unfallort eintrafen, hatte das Österreichische Rote Kreuz bereits mit der Reanimation begonnen. "Trotz aller Bemühungen konnte der Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen", berichteten die Einsatzkräfte. Der genaue Unfallhergang wird derzeit untersucht.

Die durchgeführten Erhebungen ergaben keinen Hinweis auf Fremdverschulden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Leichnam zur Bestattung freigegeben, berichtet die LPD Steiermark. Ein Kriseninterventionsteam betreute die Angehörigen, die während des Einsatzes vor Ort waren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden