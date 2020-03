Die Coronavirus-Fälle in allen Bezirken Österreichs

Alle Coronafälle Österreichs in den einzelnen Bezirken des Landes auf einen Blick.

Die Auflistung der einzelnen Bezirke zeigt, wo es die meisten Infizierten in Österreich gibt. Ganz besonders in den Tiroler Bezirken Landeck (111) und Innsbruck (43) sowie Innsbruck-Land (26) sind die Zahlen der Patienten immens gestiegen. Auch in Wien stieg die Zahl der Infizierten weiter an. In Niederösterreich gibt es die meisten Fälle in den Bezirken Korneuburg und Tulln. Die Bezirks-Zahlen haben Stand Sonntag, 12 Uhr, und unterscheiden sich daher von den aktuelleren Bundesland-Zahlen.

Corona-Fälle steigen weiter stark an

Es liegt in der Natur der Sache: Aufgrund der langen Inkubationszeit von 14 Tagen stiegen auch am gestrigen Sonntag die Infektionszahlen der Corona-Erkrankten weiter stark an. Es war Tag 19 seit dem ersten Auftreten von Covid-19 in Österreich. Ein Innsbrucker Paar, das im Italien-Urlaub gewesen war, war positiv getestet worden.

Am Sonntag um 15 Uhr legte das Gesundheitsministerium die bislang aktuellsten Zahlen für Österreich vor. Das Virus war bis dahin bei 860 Personen nachgewiesen worden. Einen Tag zuvor waren es noch 655 landesweit gewesen.

Die meisten Fälle gibt es nach wie vor im inzwischen abgeriegelten Tirol. Über das Bundesland wurde am Sonntag eine komplette Ausgangssperre verhängt. Oberösterreich rangierte mit 159 Fällen an zweiter Stelle. Hier könnte die immer noch geöffnete Grenze nach Bayern eine Rolle spielen. Allerdings hat der Freistaat eine Grenzschließung ab Montag beschlossen. Sie gilt ausdrücklich nicht für Pendler.

Die meisten Erkrankten sind jünger als 65 Jahre

In Niederösterreich wurden 111 erkrankte Patienten registriert, was einem Anstieg um 35 Prozent zum Vortag entsprach. Vorarlberg, das als einziges Bundesland keine dezidierten Zahlen für seine vier Bezirke vorlegt, verzeichnete 48 Infizierte. In Salzburg waren es 39, im Burgenland 10. Kärnten bleibt stabil bei niedrigen Werten.

Die Zahl der Infizierten stieg von Samstag auf Sonntag um einen Betroffenen auf sechs.

"Diese Steigerung darf sich nicht fortsetzen -wir müssen durch sehr konsequente Maßnahmen dafür sorgen, dass sich die Steigerung verlangsamt", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne).

Von den aktuell Erkrankten befinden sich zehn in Intensivbetreuung und weitere 98 in Spitalsbehandlung. Mehr als 85 Prozent können in häuslicher Pflege die in ihrem Fall leichte Erkrankung ausheilen. Interessant ist die Altersstruktur der Erkrankten: 100 Erkrankte sind älter als 64, weitere 100 zwischen 55 und 64 Jahre, alle anderen Betroffenen sind jünger. Genesen sind bisher sechs Personen, verstorben zwei. In Wien ist am Sonntag ein 65-jähriger Patient im Spital verstorben, der als Corona-Verdachtsfall galt

18.000 Kranke bis 1. April, wenn Tempo so weitergeht

Gerundet zeigen die Zahlen, dass sich die Corona-Ansteckung pro Tag um etwas über 30 Prozent vermehrt. Natürlich mit Schwankungen und regionalen Unterschieden. Aber: Ein Worst-Case-Szenario ist vorstellbar, wenn das Virus nicht in seiner Ausweitung abgebremst wird.

Hält die Entwicklung ungemindert an, wird eintreten, was Bundeskanzler Sebastian Kurz längst prophezeit hat. Die Zahl der Infizierten könnte bis 1. April annähernd die 18.000er-Marke erreichen. Ein Kollaps des Gesundheitssystems würde drohen. Von weit über 3.000 benötigten Intensivbetten in den Kliniken müsste ausgegangen werden. Es gibt nicht einmal 2.000. Die von der Regierung gesetzten und teils harten Maßnahmen haben ein Ziel: das Abbremsen der Ausbreitung. Jeder Prozentpunkt pro Tag weniger als die gegenwärtigen über 30 Prozent Steigerung würden für Entlastung sorgen. Bei 20 Prozent pro Tag kämen bis Anfang April nur noch knapp 15.000 Erkrankte zusammen, die intensivmedizinische Betreuung wäre gewährleistet.