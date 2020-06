Ganze Welt berichtet über Austro-Furzer

Die körperliche Entgleisung vor der Polizei wird teuer für einen Wiener – der wehrt sich. Die internationale Presse berichtet über den Vorfall.

Wien. Wer Wind sät, wird Sturm ernten: Die Kenntnis des Sprichwortes aus dem ­Alten Testament gehört zur guten Kinderstube wie das respektvolle Benehmen gegenüber Mitmenschen. Nicht dazu gehört definitiv das lautstarke Anfurzen eines Polizeibeamten. Der Wiener Student Mitja M. soll es trotzdem getan haben – und bekam jetzt die Quittung. Der Furzer vom Bennoplatz muss 500 Euro Strafe wegen Anstandsverletzung bezahlen.

Internationale Presse berichtet über Austro-Furzer

Inzwischen berichtet die ganze Welt über den Vorfall in Wien – wie etwa das US-Magazin "Newsweek", die britischen Medien "BBC" und "Guardian", das irische Online-Portal "buzz.ie" und "CBC" in Kanada. In der internationalen Presse wird die oe24-Story zitiert.

