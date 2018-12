Gewalt gegen Frauen explodierte 2018

Die gute Nachricht zuerst: Die Kriminalität in Österreich ist auch in diesem Jahr gesunken. Aber: Gewalt gegen Frauen und Körperverletzungen sind rasant gestiegen. In diesen beiden Kategorien stiegen die Anzeigen laut den Rohdaten der Kriminalitätsstatistik gleich um 20 %. Fast 60 % dieser Taten würden im familiären Umfeld begangen. Das sagte Franz Lang, Leiter des Bundeskriminalamtes, dem Radiosender Ö1.

Hälfte Ausländer

Bei diesen schweren Gewaltdelikten läge der Anteil der ausländischen Verdächtigen bei fast 50 Prozent, so Lang. Bei der Gesamt-Kriminalität ist ihr Anteil erstmals auf mehr als 40 Prozent gestiegen. Rumänen liegen hier vor deutschen Tätern und Afghanen. Auch Angriffe mit Hieb- und Stichwaffen haben zugenommen. „Bei manchen Ethnien ist es gewöhnlich, eine Hieb- oder Stichwaffe oder einen Dolch mitzuführen“, so Lang.

78 Mordopfer

Für den Zeitraum von Jänner bis Oktober 2018 liegen bereits detaillierte Zahlen vor: Wegen Körperverletzung gab es 30.230 Anzeigen – es ist die am häufigsten angezeigte Tat in Österreich. Crime-Hotspot ist wegen seiner Größe die Hauptstadt Wien: Von den 393.000 Anzeigen wurden 141.147 hier abgegeben. Auf Grundlage von Zahlen des Innenministeriums fielen in diesem Jahr schon 78 Menschen einem Mord zum Opfer. Zuletzt tötete ein syrischer Flüchtling (37) seine Frau (23).