Niki Lauda: Weihnachten auf Ibiza

Wien/Ibiza. „Ibiza – alle zusammen. Uns geht’s gut“, postete Birgit Lauda Dienstagabend. Kurz zuvor hoben Lauda, seine Ehefrau und die Zwillinge Mia und Max von Wien-Schwechat ab auf seine Schicksalsinsel, die gleichzeitig auch sein zweiter Wohnsitz ist.

Auf Ibiza war Lauda im August schwer erkrankt. Akute Lungenbeschwerden. Er flog zurück nach Österreich. Ärzte im AKH und der MedUni-Wien retteten ihm mit einer sechsstündigen Lungentransplantation das Leben: „Eine andere Chance hatte er nicht“, so Chirurg Walter Klepetko, der die dramatische OP leitete. Jetzt, vier Monate nach dem komplexen Eingriff, ist Lauda wieder fit. Zuletzt sei nur mehr die Frage gewesen, wo die Familie feiern kann – im Familiensitz in Wien oder doch im sonnigen Spanien.

Erst Check im AKH, dann der Flug auf Sonneninsel

Check-up. Vergangene Woche wurde Lauda nochmals im AKH durchgecheckt. Danach kam das Okay, dass Lauda fliegen darf – das erste Mal seit dem Eingriff. Ursprünglich wollte Lauda schon zum Formel-1-Finale nach Abu Dhabi reisen, das haben ihm die Ärzte aber verboten.

ÖSTERREICH erreichte eine glückliche Birgit Lauda am Telefon (siehe unten), Niki selbst will sich noch erholen und noch keine Interviews geben. Dafür telefonierte er mit seinem Lebensretter ­Arturo Merzario. Jenem Mann, der ihn vor 42 Jahren aus dem brennenden Auto am Nürburgring zog. „Ich erhole mich“, verriet Lauda. „Jetzt geht es mir viel ­besser.“

Birgit Lauda über Niki: "Das ist ein Weihnachts-Wunder"

"Ja, das ist ein Weihnachtswunder", strahlt Birgit Lauda am Telefon aus Ibiza.

Ibiza. Nach fast fünf Monaten kehrte Niki Lauda am Dienstag erstmals nach seiner Lungentransplantation wieder nach Ibiza zurück, seine Lieblingsinsel. ÖSTERREICH erreichte seine Ehefrau Birgit am Telefon: „Ja, wir sind hier“, bestätigt sie. Sie wirkt befreit, klingt glücklich: „Das ist sozusagen unser Weihnachtswunder, ja, man kann das so bezeichnen“.

Familie feiert: Für Lauda ist Ibiza der Zweitwohnsitz. Birgit Lauda sagt: „Wir werden hier alle zusammen Weihnachten feiern. Wir sind alle hier. Die ganze Familie Lauda, die erweiterte und die neue Familie. Es ist so wie immer“.

Mit dabei sind die Zwillinge Mia und Max. die erwachsenen Lauda Söhne Lukas und Matthias sowie Freunde.

Bis Neujahr? Wie lange Lauda und seine Lieben die Sonne Spaniens genießen werden, ließ sie im ersten Gespräch seit dem Drama offen: „Das kann ich noch nicht sagen“, meint sie. „Erst nach der Rückkehr nach Österreich werden wir uns wieder melden.“

(wek)