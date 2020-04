Täter lauerte mit Machete vor dem Kanzleramt

Wilde Szenen vor dem Kanzleramt in Wien: Mit einer Machete bewaffnet wollte ein Verdächtiger (33) am Dienstagvormittag ins Parlament vordringen - Polizisten konnten ihn am Ballhausplatz stellen.

"Das war nicht ungefährlich, wir wissen aber bisher noch nichts von seinen möglichen Tatplänen", erfuhr oe24 aus Ermittlerkreisen. Der mit einer Machete bewaffnete österreichische Staatsbürger (33) sei von der Wiener Ringstraße kommend mit seinem Fahrzeug dann weiter zum Ballhausplatz gefahren. Passanten, die er nach dem Weg zum Parlament gefragt hat, kam der Mann verdächtig vor, sie alarmierten die Polizei. Festnahme direkt vor dem Amtsitz des Kanzlers Auf dem Ballhausplatz hätte sich der Tatverdächtige vor dem Kanzleramt auf den Boden gesetzt. Dort - nur wenige Meter neben den Büroräumen von Bundeskanzler Sebastian Kurz und von Bundespräsident Alexander Van der Bellen - ist der Mann dann von Polizeibeamten gestellt und nach massiver Gegenwehr überwältigt worden. Über das Motiv für ein möglicherweise geplantes Verbrechen oder für einen Anschlag konnte die Exekutive bisher nichts sagen. #Aktuell lief ein größerer Polizeieinsatz am #Ballhausplatz. Ein Kollege wurde auf einen Mann, nachdem bereits gefahndet wurde, aufmerksam. Dieser Mann war laut Angaben eines Zeugens, mit einer Machete bewaffnet am Weg zum #Parlament. Der Tatverdächtige konnte festgenommen werden — POLIZEI WIEN (@LPDWien) April 28, 2020 Kanzler und Abgeordnete waren nicht gefährdet Bundeskanzler Sebastian Kurz war zum Zeitpunkt der Festnahme des Täters nicht in den Amtsräumen auf dem Ballhausplatz. Sein Sprecher dazu im Telefonat mit oe24: "Der Kanzler war nicht gefährdet. Er war nicht im Haus." Ein Vordringen des Verdächtigen in das Innere des Kanzleramts wäre auch kaum möglich: Polizisten und Securitys würden jeden unberechtigten Zutritt verhindern, außerdem existiert eine hochmoderne Sicherheitsschleuse. Zu den möglichen Plänen des mit Machete bewaffneten Tatverdächtigen hat aber auch das Bundeskanzleramt aktuell kein weiteren Informationen. Auch am Zutritt zum Parlament wäre der Täter gescheitert: Securitys überwachen die Sicherheitsschleuse beim Eingang auf dem Josefsplatz.