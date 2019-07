Trennung: Die Eis-Lady ist wieder Single

Estibaliz Carranza (41) ist wieder Single. Die verurteilte Doppelmörderin hat sich von ihrem Freund und Mithäftling Martin L. getrennt, die geplante Hochzeit wurde abgesagt. Der Grund: L. soll im Gefängnis mit Kinderpornos gehandelt haben. Dieser bestreitet allerdings alle Vorwürfe.

Wie wir aus ihrem Buch Zelle 14 wissen, war die Eislady frisch verliebt. In ihrem „Luxushäfen“ im Forensischen Zentrum Asten hat sie Martin L. kennengelernt, einen Mitgefangenen, der wegen Gewalt­delikten und Brandstiftung einsaß. Als aufflog, dass die beiden sexuellen Kontakt hatten, wurde L. in die Justizanstalt Garsten verlegt.

Das Buch: Liebe, Mord, Knochen – hundert Gespräche in vier Jahren

Darf man mit einer verurteilten Doppelmörde­rin ein Buch schreiben und damit Geld verdienen? Diese Frage macht Zelle 14 zum vielleicht umstrittensten Buch in Österreich. ­Autor und Verleger Bernhard Salomon hat dafür mit der mittlerweile 40-jährigen Estibaliz Carranza in vier ­Jahren mehr als hundert ­Gespräche geführt. Sie beschreibt in Zelle 14 ihre Taten und ihre „dunkle Seite“ mit teils gruseligen Details. Aber auch ihr Liebesleben breitet sie aus. In einem merkwürdigen Kontrast dazu stehen die in dem Buch abgedruckten Kochrezepte.