Über 41.000 Corona-Anzeigen in Österreich

Laut Statistik des Innenministeriums wurden seit Beginn der Maskenpflicht ab dem 11. April über 34.200 Anzeigen wegen Verstößen gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz verzeichnet.

Wien. Wegen Verstößen gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz hat die Polizei seit Mitte März österreichweit 34.200 Anzeigen sowie seit 11. April 7.308 Organmandate ausgestellt. Gesamt beläuft sich die Zahl der Anzeigen und "Masken-Strafzettel" auf 41.508. Die Anzahl der Anzeigen sei seit Ende April jedoch wieder rückläufig – so wurden mit Stand 16. Mai 32.960 Anzeigen und 6.182 Organmandate ausgestellt. Im direkten Vergleich stieg die Gesamtzahl Anzeigen und Organmandate somit von 16. Mai auf Anfang Juni um 6,04 Prozent.

Während der Coronavirus-Pandemie kam es immer wieder zu heftigen Debatten rund um die Höhe der Corona-Strafen – immer wieder wurden kontroverse Fälle von, laut Usern, Unverhältnismäßigkeit bei den Verstößen gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz im Netz publik gemacht. Insbesondere der Fall eines niederösterreichischen Ehepaares, das wegen eines Besuchs bei Freunden beinahe 1.200 Euro Strafe bezahlen musste (Anm.: Die Strafe wurde vor Gericht aufgehoben) und der Fall eines Obdachlosen, der 500 Euro Strafe hätte zahlen müssen, führten zu zahlreichen Aufschreien der Twitter-Community.

Verwirrung um unterschiedliche Vorgangsweise der Bundesländer

Die Bundesländer gehen höchst unterschiedlich mit den während des Corona-Lockdowns verhängten Strafen für Privatbesuche um, ergab ein APA-Rundruf. Wien und Niederösterreich sprechen von Rückzahlung. Vorarlberg und Salzburg haben das Problem nicht, Tirol sieht den Bund am Zug. Das Gesundheitsministerium denkt aber nicht an einen Einlass.

Aufs Tapet kam die Frage, weil das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich eine Strafe von 600 Euro für einen Privatbesuch aufhob, mit der Begründung, dass der "Aufenthalt in privaten Räumen" nie untersagt gewesen sei. Das Land - wo insgesamt 2.000 Anzeigen zum Covid-19-Maßnahmengesetz eingelangt sind - kündigte umgehend an, alle Strafen bei gleich gelagerten Sachverhalten zurückzuzahlen. Wer sich zu Unrecht belangt fühlt, kann sich an die zuständige Behörde wenden. Bei künftigen Beurteilungen werde die Entscheidung des Landesverwaltungsgerichtes Berücksichtigung finden, teilte das Land mit.

Wien stellte zwar keine solche Generallösung in Aussicht, ließ aber wissen, dass eine Strafe zurückgenommen werden könne, wenn mit der strittigen Verordnung des Gesundheitsministers die Rechtsgrundlage nicht halte.