Pitbull
© Getty

Sanitäter verletzt

Pitbull attackierte Passantin in Park

09.10.25, 10:44
Schon wieder kam es zu einer schweren Hundeattacke. 

In einem Welser Park soll es laut ORF zu einer schlimmen Hundeattacke gekommen sein. Dort wurde eine Frau, die mit ihrem Chihuahua unterwegs war, von einem Pitbull ohne Maulkorb und ohne Leine plötzlich angegriffen. Sie erlitt mehrere Verletzungen. 

Ein Rettungssanitäter, der zufällig vor Ort war, versuchte noch zu helfen und das Tier abzulenken. Doch als der aggressive Hund auch auf ihn selbst losgehen wollte, soll er ins Rettungsauto geflüchtet sein, wobei er Prellungen erlitt. 

Laut Zeugen, welche die Attacke beobachtet hatten, soll der Hundebesitzer völlig betrunken gewesen sein.

